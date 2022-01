Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O programa de TV Fallout que a Amazon anunciou no verão de 2020 não produziu muito barulho desde então, embora a pré-produção geralmente tenda a ficar bem silenciosa para um programa como este.

Agora, porém, Deadline Hollywood está relatando que o show tem alguns grandes nomes ligados a ele, não menos na forma de Jonathan Nolan, que aparentemente estará dirigindo o primeiro episódio do show. Esse primeiro episódio deve começar a ser filmado em 2022, então podemos estar em uma data de lançamento para 2023.

Dois showrunners também foram aparentemente travados, na forma de Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, que são mais conhecidos pelo Capitão Marvel e pelo Vale do Silício, respectivamente, então eles dificilmente estranhos ao conciliar ação com notas de comédia.

Nolan, entretanto, é um parceiro de longa data de seu irmão Christopher, com créditos de escritor em alguns dos maiores e melhores sucessos de bilheteria das últimas décadas, de O Cavaleiro das Trevas a Interestelar, mas ele também dirigiu algumas peças escolhidas antes.

Em particular, ele assumiu o comando de vários episódios de Westworld, um programa para o qual ele também escreve, e outro que aborda fortemente temas de ficção científica.

Não há mensagem oficial para isso, entretanto, ainda estamos no escuro quanto ao cronograma oficial para o lançamento do programa, ou quaisquer detalhes firmes do tipo de história que ele quer contar. Para saber mais sobre esse lado das coisas, vamos apenas ter que esperar.