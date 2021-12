Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo sido resgatado pela Amazon, The Expanse se tornou uma espécie de programa favorito de culto em seu serviço Prime Video. Seguir a tripulação do Rocinante enquanto ele contorna a morte, é lançado em aventuras e se envolve em algumas batalhas políticas bastante tensas é tão cativante quanto qualquer ficção científica moderna.

Estamos agora na sexta temporada de The Expanse, e os produtores do show confirmaram que este também é o final. É a última temporada de sempre. Então, exatamente como e quando você pode assisti-lo na TV?

Como acontece com tantos outros programas de sucesso da Amazon, The Expanse está sendo lançado episódio a episódio todas as sextas-feiras. O primeiro episódio da 6ª temporada foi disponibilizado em 10 de dezembro, e o episódio 2 estará disponível no dia 17. E assim por diante.

A série anterior de The Expanse apresentou até 10 episódios, mas na temporada final, há apenas seis, com o final sendo disponibilizado para transmissão em 14 de janeiro de 2022. Listados abaixo estão os nomes dos episódios e as datas de lançamento:

S6E1 - Strange Dogs - 10 de dezembro de 2021

S6E2 - Azure Dragon - 17 de dezembro de 2021

S6E3 - Força de projeção - 24 de dezembro de 2021

S6E4 - Reduto - 31 de dezembro de 2021

S6E5 - Por que lutamos - 7 de janeiro de 2022

S6E6 - As Cinzas da Babilônia - 14 de janeiro de 2022

The Expanse é uma produção original da Amazon, o que significa que é uma plataforma exclusiva da própria Prime Video da Amazon como está.

Prime Video está incluído com uma assinatura Amazon Prime que custa $ 12,99 / £ 7,99 por mês ou - se você preferir - você pode assinar o Prime Video exclusivamente por $ 8,99 / £ 5,99. Para economizar um pouco de dinheiro no geral, você ainda tem a opção de usar o Amazon Prime como um plano anual, basicamente obtendo 12 meses de serviço pelo preço de 10.

A grande desvantagem para a 6ª temporada é que Cas Anvar não retornará para repetir seu papel como Alex Kamal na 6ª temporada. Seu personagem foi eliminado da série. Além disso, você pode esperar ver o elenco e os personagens usuais. Eles incluem o seguinte:

Steven Strait - como Jim Holden

Wes Chatham - como Amos Burton

Dominique Tipper - como Naomi Nagata

Frankie Adams - como Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - como baterista da Camina

Nadine Nicole - como Clarissa Mao

Keon Alexander - como Marco Inaros

Jasai Chase Owens - como Filip

Shohreh Aghdashloo - como Chrisjen Avasarala

Se você assistiu até o final da 5ª temporada, você sabe que temos um novo antagonista principal: Marco Inaros. E a sinopse publicada pela Amazon para a 6ª temporada não hesita em citá-lo. Nele, a Amazon diz o seguinte:

"Holden e a tripulação do Rocinante lutam ao lado da Frota Combinada da Terra e Marte para proteger os Planetas Internos de Marco Inaros e da campanha de morte e destruição de sua Marinha Livre. Enquanto isso, em um planeta distante além dos Anéis, um novo poder surge. "

Sem revelar muito sobre as temporadas anteriores (caso você ainda não tenha experimentado as delícias da Expansão), está claro que a 6ª temporada está se transformando em uma grande batalha entre aliados improváveis (Terra e Marte) e a frota de piratas espaciais de Marco .

A resposta curta aqui é: não. A 6ª temporada é a última temporada de The Expanse, e a menos que os executivos da Amazon e a produtora tenham uma grande mudança de opinião - ou outro estúdio escolha o show - não é provável que mude.

No entanto, isso não está totalmente descartado. The Expanse é baseado em uma série de livros, e há mais três livros após o 6º. Portanto, ainda há uma história para contar, e se o estúdio certo entrar, há uma possibilidade de que isso aconteça.