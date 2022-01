Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A aventura de fantasia épica do AmazonPrime Video provou ser um sucesso entre críticos e espectadores. O show é baseado em uma série de romances best-sellers, são 14 livros no total e são bem pesados, então há muito material para se extrair.

Com a primeira temporada completa, ainda estamos apenas no começo, sabemos que há muito mais por vir. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as próximas temporadas de The Wheel of Time e como assisti-las.

Embora nenhuma data de lançamento tenha sido anunciada, sabemos que a segunda temporada de The Wheel of Time começou a ser filmada antes do lançamento do programa em julho de 2021. Alguns relataram que as filmagens estão programadas para terminar em fevereiro de 2022.

Dada a quantidade de trabalho de pós-produção necessária para The Wheel of Time, esperamos um lançamento no final de 2022, possivelmente em novembro, para se alinhar ao lançamento da primeira temporada.

Não foi revelado muito sobre a segunda temporada, mas sabemos que será composta por oito episódios, assim como a primeira temporada.

O primeiro episódio da segunda temporada é intitulado 'A Taste of Solitude'. Isso foi revelado por meio de um tweet da conta oficial da The Wheel of Time em maio de 2021.

Sem dúvida, Rosamund Pike retornará como Moiraine junto com seu guarda-costas e ala Lan Mandragoran, interpretado por Daniel Henney.

Nossos jovens heróis dos Dois Rios também retornarão.

Josha Stradowski como Rand al'Thor, Madeleine Madden como Egwene al'Vere, Marcus Rutherford como Perrin Aybara e Zoe Robins retornando como Nynaeve al'Meara.

A exceção notável é que Barney Harris não retornará ao show como Mat Cauthon. Este personagem foi reformulado, com o ator irlandês Dónal Finn assumindo o papel.

Nenhuma razão oficial foi dada para a saída de Barney, e com o ator deletando suas contas de mídia social, pode permanecer um mistério.

Ceara Coveney foi revelada como nossa Elayne Trakand! Quais personagens você acha que Natasha O'Keeffe e Meera Syal estão interpretando? (Dica: Rafe disse que eles eram "dois dos personagens mais importantes") #TheWheelofTime pic.twitter.com/zJgtVci3Hh — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) 8 de outubro de 2021

Ceara Coveney, Meera Syal e Natasha O'Keeffe foram escalados como próximos personagens na segunda temporada. Os personagens de O'Keeffe e Syal não foram revelados no momento, mas sabemos que Coveney assumirá o papel de Elayne Trakand.

Elayne Trakand é uma personagem massivamente significativa nos romances, sendo uma das Aes Sedai mais poderosas de toda a história, então esperamos que ela seja muito importante na série também. É uma grande vitória para Coveney, como seu primeiro grande show de atuação.

Eventos na primeira temporada revelaram que a série de televisão Wheel of Time leva elementos de diferentes livros para ajudar no fluxo da série, em vez de seguir a história dos livros em ordem cronológica. Isso significa que pode ser especialmente difícil descobrir para onde o show irá a seguir.

Elayne Trakand, por exemplo, é apresentada no primeiro livro, mas está ausente da primeira temporada da série.

Apesar disso, estamos confiantes de que a segunda temporada continuará a explorar a linhagem do Dragon Born e veremos Rand evoluir à medida que ele aceitar seu novo papel.

Enquanto isso, o resto da gangue Two Rivers continuará lutando para descobrir seu lugar na história. Certamente, aprenderemos muito mais sobre as habilidades de irmão-lobo de Perrin no processo.

Mat retornará à história (com seu novo ator) e esperamos que ele continue suas travessuras com artefatos antigos, revelando mais sobre o passado.

Também tivemos um vislumbre do Seanchan no final da primeira temporada. O imponente império marítimo certamente continuará a representar uma ameaça na próxima temporada.

O triângulo amoroso em desenvolvimento entre Lan, Moiraine e Nynaeve certamente também verá algum tempo na tela.

Há muito para explorar, e mal podemos esperar para ver para onde vai.

Mais uma vez, nada foi anunciado oficialmente, mas em entrevista ao Deadline , o showrunner, Rafe Judkins, disse que vê a série funcionando por oito temporadas.

"Eu sempre tenho que abordá-lo como se fôssemos contar toda a história que está nos livros. ter um final tão bom."

Ele continuou: "Eu realmente preciso nos preparar para chegar lá, se pudermos. Isso não depende de mim em última análise. Se as pessoas assistirem e a Amazon quiser continuar fazendo mais, adoraria continuar expandindo este mundo ainda mais. ."

Dada a popularidade inicial do programa, achamos provável que veremos muitas temporadas no futuro.

A Roda do Tempo é uma produção Amazon Original e, como tal, é exclusiva da Amazon Prime Video . A primeira temporada de The Wheel of Time começou a ser transmitida em 19 de novembro de 2021. A Amazon lançou três episódios para a estreia e um novo episódio foi lançado toda sexta-feira até o final em 24 de dezembro de 2021. São 8 episódios no total.

O Prime Video é gratuito com a assinatura do Amazon Prime, que custa US $ 12,99 / £ 7,99 por mês ou, se preferir, você pode assinar o Prime Video exclusivamente por US $ 8,99 / £ 5,99 por mês.

Escrito por Luke Baker.