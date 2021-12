Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A aventura épica de fantasia do AmazonPrime Video provou ser um sucesso tanto com os críticos quanto com os telespectadores. A série é baseada em uma série de romances best-seller, há 14 livros no total e eles são bem robustos, então há muito material para extrair.

Embora estejamos apenas no começo agora, sabemos que há muito mais por vir. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a primeira temporada de The Wheel of Time, as próximas temporadas e como assisti-las.

A primeira temporada de Wheel of Time começou a ser transmitida em 19 de novembro de 2021. A Amazon lançou três episódios para a estreia e um novo episódio segue todas as sextas-feiras. Isso continuará durante toda a série e será concluído em 24 de dezembro de 2021.

A primeira série de The Wheel of Time terá 8 episódios no total, listados abaixo os títulos e a data de lançamento de cada episódio:

Leavetaking - 19 de novembro de 2021

Shadows Waiting - 19 de novembro de 2021

Um Lugar de Segurança - 19 de novembro de 2021

O Dragão Renascido - 26 de novembro de 2021

Sangue chama sangue - 3 de dezembro de 2021

A Chama de Tar Valon - 10 de dezembro de 2021

The Dark Along the Ways - 17 de dezembro de 2021

O Olho do Mundo - 24 de dezembro de 2021

The Wheel of Time é uma produção original da Amazon e, como tal, é exclusiva da Amazon Prime Video .

O Prime Video é gratuito com a assinatura do Amazon Prime, que custa $ 12,99 / £ 7,99 por mês ou, se preferir, você pode assinar o Prime Video exclusivamente por $ 8,99 / £ 5,99 por mês.

Embora nenhuma data de lançamento tenha sido anunciada, sabemos que a segunda temporada de The Wheel of Time começou a ser filmada antes do lançamento do programa em julho de 2021. Se a programação da primeira temporada for algo a seguir, isso significa que poderemos ver a segunda temporada chegando tão cedo em fevereiro de 2022.

Não foi revelado muito sobre a 2ª temporada, mas sabemos que ela consistirá em oito episódios, assim como a primeira temporada.

O primeiro episódio da segunda temporada é intitulado A Taste of Solitude. Isso foi revelado por meio de um tweet da conta oficial da The Wheel of Time em maio de 2021.

Mais uma vez, nada foi anunciado oficialmente, mas em entrevista ao Deadline , o showrunner, Rafe Judkins, disse que vê o show rodando por oito temporadas.

"Eu sempre tenho que abordar isso como se fossemos contar toda a história que está nos livros. Se não abordarmos dessa forma, então nos prepararíamos para não ficar no chão e esses livros ter um final tão bom. "

Ele continuou "Eu realmente preciso nos preparar para chegar lá, se for possível. Isso não depende de mim no final das contas. Se as pessoas assistirem e a Amazon quiser continuar fazendo mais, eu adoraria continuar a expandir este mundo ainda mais . "

Dada a popularidade inicial do programa, achamos que veremos muitas temporadas no futuro.