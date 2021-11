Amazon quer fazer uma série de TV Mass Effect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está trabalhando em um acordo para desenvolver uma série baseada nos jogos Mass Effect , sugere um relatório da Deadline.

O Amazon Prime Video acaba de lançar a aventura épica de fantasia The Wheel of Time e tem obtido grande sucesso com a série até agora. Ele também tem uma próxima série Lord of the Rings para impulsionar ainda mais o relacionamento entre o Prime Video e os fãs do gênero ficção científica / fantasia.

Nem a Electronic Arts nem a Bioware anunciaram nada relacionado a uma série de TV. No entanto, no início deste ano, o diretor de projeto de Mass Effect: Legendary Edition da EA disse ao Business Insider "não é uma questão de se, mas quando" um programa de TV ou projeto de filme aparece baseado na franquia do jogo.

Em fevereiro, houve um post enigmático no Instagram de Henry Cavill, que interpreta Geralt na série de TV The Witcher. Ele postou uma imagem com uma página borrada em primeiro plano, e a descrição sugeria um novo "projeto secreto". Não demorou muito para que os fãs descobrissem que a página era uma impressão do verbete Mass Effect 3 da Wikipedia.

As adaptações para filmes de videogame e TV sempre foram complicadas nos melhores momentos, mas com a Amazon nos trazendo programas de ficção científica fantásticos como The Expanse, eles certamente têm a capacidade de realizar uma adaptação de Mass Effect.

Não há mais detalhes no momento, mas estaremos atentos a quaisquer atualizações.