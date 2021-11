Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon finalmente lançou um aplicativo macOS dedicado para seu serviço Prime Video.

Disponível na Mac App Store agora, pode ser baixado gratuitamente e permite downloads para visualização offline.

Você também pode ajustar a qualidade de vídeo de sua preferência para streaming e / ou downloads, além de optar por assistir ao conteúdo picture-in-picture, para que possa continuar a trabalhar ou navegar no próprio Mac.

No entanto, o aplicativo Amazon tem um limite mínimo de macOS. Você precisa ter instalado pelo menos Big Sur 11.4. Naturalmente, também funcionará na última construção de Monterey .

Todo o resto do aplicativo Prime Video funciona da mesma forma que no celular e no iPad, com conteúdo Prime "gratuito" intercalado com filmes e programas disponíveis para compra ou aluguel.

Perfis de vários usuários estão disponíveis, assim como o serviço X-Ray da Amazon desenvolvido pela IMDb. Isso fornece informações sobre os atores em uma cena, além de outras pepitas.

Todo o conteúdo elegível está disponível para visualização gratuita para assinantes do Amazon Prime.

squirrel_widget_237190

No entanto, você também pode se inscrever através do aplicativo apenas para Prime Video (custa £ 5,99 por mês no Reino Unido). Ao fazer isso dessa forma, o dinheiro será retirado por meio de sua conta da Apple, e não pela Amazon diretamente.