As novas TVs da Amazon terão suporte para AirPlay 2 e HomeKit da Apple

(Pocket-lint) - As próprias TVs da Amazon, incluindo Omni e 4-Series Fire, em breve oferecerão suporte aos recursos AirPlay 2 e HomeKit da Apple.

Com o AirPlay 2, será mais fácil reproduzir conteúdo na TV de um iPhone, iPad ou Mac. E com a integração do HomeKit, você pode controlar sua TV com o Siri ou o app Home, tornando simples incluí-los nas rotinas de casa inteligente. A Amazon já lançou o AirPlay 2 e o HomeKit para selecionar TVs "Fire TV Edition " da Toshiba e Insignia, mas, curiosamente, eles ainda não chegaram a alguns dispositivos Fire TV, como Fire TV Stick 4K Max.

Portanto, é interessante notar que a Amazon está pronta para anunciar suporte para suas novas TVs, de acordo com o The Verge , mas não fala sobre dispositivos mais antigos e menos conhecidos. A nova série Omni apresenta microfones de campo distante integrados, disse a Amazon, e suporta comandos de voz Alexa sem as mãos, e tem modelos de 65 e 75 polegadas que vêm com Dolby Vision HDR. Mas também existem tamanhos menores de 43, 50 e 55 polegadas disponíveis com HDR10.

A série Omni é a opção mais sofisticada, começando com US $ 409 pelo modelo de 43 polegadas e indo até US $ 1.099 pelo modelo de 75 polegadas. Inclui recursos como Dolby Vision (65 e 75 polegadas), microfones sempre ligados para Alexa com as mãos livres e suporte para videochamada bidirecional (disponível no final deste ano).

O Amazon Fire TV 4-Series de baixo custo varia de US $ 369 por 43 polegadas até apenas 55 polegadas por US $ 519.