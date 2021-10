Amazon Fire TV fica assustador com comandos Alexa de Halloween

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Neste Halloween, você poderá pedir à Amazon Alexa para reproduzir filmes assustadores em sua Fire TV e Fire TV Stick 4K Max , com novas frases baseadas em citações populares de franquias de terror.

Por exemplo, "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You ..." abrirá A Nightmare on Elm Street no Prime Video.

Para que funcione, basta pedir a Alexa um orçamento de uma seleção de filmes para abri-lo no serviço de streaming relevante, que inclui Prime Video e IMDb TV .

A Amazon também não está deixando as crianças de fora da diversão, com a inclusão de favoritos familiares como The Addams Family, Hotel Transylvania e Casper.

Os pais podem dizer "Alexa, mostre-me o fantasma amigável" para assistir Casper ou "Alexa, você me enfeitiçou!" para assistir a Família Addams.

Aqui está a lista completa de citações de Halloween para experimentar:

Peste Negra: "Alexa, a vingança é minha"

Cloverfield: "Alexa, algo nos encontrou."

Donnie Darko: "Alexa, quando o mundo vai acabar?"

Hannibal Rising: "Alexa, o que resta em você para amar?"

Inferninho: "Alexa, não é um bebê pessoal."

Lake Placid O capítulo final: "Alexa, pule em águas infestadas de crocodilos!"

Atividade Paranormal: "Alexa, comprei um tabuleiro Ouija."

Filme de terror: "Alexa, você gosta de filmes de terror?"

Psicose (1960): "Alexa, sou Norma Bates."

A Nightmare on Elm Street (2010): "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You ..."

O Sexto Sentido: "Alexa, vejo gente morta."

Casper: “Alexa, mostre-me o fantasma amigável”.

Família Addams (1991): "Alexa, você me enfeitiçou!"

Hotel Transylvania: "Alexa, eu sou uma frankenhomie!"