Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou seu serviço de streaming de TV gratuito, suportado por anúncios, IMDb TV, no Reino Unido.

Ele está disponível através do aplicativo Prime Video para celulares, smart TVs e decodificadores, e inclui uma pilha de programas de TV, alguns transmitidos em "canais ao vivo" e uma série de filmes de arquivo. Os volumes 1 e 2 do Kill Bill estão disponíveis, por exemplo, assim como Pulp Fiction.

As séries de TV disponíveis incluem The A-Team, Dawsons Creek e vários originais da IMDb, como Top Class e Moment of Truth.

IMDb TV é facilmente detectável através do aplicativo Amazon Prime Video, com sua própria seção de menus de TV e Filmes (em "TV popular - Grátis com anúncios" e "Filmes populares - Grátis com anúncios"). Há planos para que ele também tenha seu próprio aplicativoFire TV.

De acordo com a co-diretora de conteúdo e programação do serviço, Lauren Anderson, será um pouco diferente da versão dos EUA (lançada em 2019). Ele contará com mais conteúdo britânico e europeu.

O outro co-head, Ryan Pirozzi, afirma que também oferece uma alternativa aos serviços de streaming gratuito existentes no país: "Os clientes do Reino Unido estão acostumados com streaming gratuito, mas muitos dos streamers gratuitos no Reino Unido são realmente especializados ou fazem alguma coisa , seja realidade ou com roteiro, disse ele ao The Hollywood Reporter .

"Somos agnósticos quanto ao gênero, com roteiro para não roteiro, comédia para drama, hora a meia hora, e esperamos que nossa ampla variedade de seleção nos separe de outras alternativas de clientes."

Não temos certeza se você pode chamar BBC iPlayer, ITV Hub, All4, My5 ou UKTV Play especializado, mas estamos dispostos a dar à IMDb TV o benefício da dúvida. Afinal, ele oferece todas as cinco temporadas de Babylon 5.

Pirozzi também sugere que o lançamento pode continuar além do Reino Unido. Ele disse ao RH que, como a Amazon também começou como "apenas um serviço transacional dos EUA", seria "lógico que continuássemos".

Isso não é garantia de que atingirá outras regiões, mas vamos mantê-lo informado se e quando isso acontecer.