Como assistir a Emma Raducanu na final do US Open

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A adolescente britânica Emma Raducanu venceu todas as adversidades e chegou à final do Aberto dos Estados Unidos de maneira espetacular. Ela nem caiu um set ainda.

Sua jornada é ainda mais notável pelo fato de que ela também teve que completar três partidas de qualificação para chegar ao torneio do Grand Slam.

Neste sábado, 11 de setembro de 2021, ela enfrentará a também adolescente Leylah Fernandez, que também entrou no torneio sem semente. Veja como assistir à final ao vivo.

A final do US Open entre Emma Raducanu e Leylah Fernandez está programada para começar às 21h BST (16h localmente em Nova York) no sábado, 11 de setembro de 2021.

A Amazon tem os direitos exclusivos de transmissão para a ação ao vivo do US Open no Reino Unido. Portanto, você precisará ser um membro Amazon Prime ou se inscrever no Amazon Prime Video especificamente.

A assinatura do Amazon Prime custa £ 79 por ano, ou £ 7,99 por mês. Para isso, você obtém acesso ao streaming de vídeo da Amazon Prime, entregas no mesmo dia ou no mesmo dia da Amazon.co.uk e muitos outros benefícios.

Alternativamente, você pode assinar o Amazon Prime Video sozinho, mas que também custa £ 7,99 por mês, então é melhor você ter uma assinatura completa do Prime com seus extras adicionais.

Se você ainda não foi um membro Prime, você tem um período de teste gratuito de 30 dias, então pode tecnicamente se inscrever para apenas assistir à final e não vai custar um centavo.

Embora não seja ao vivo na TV terrestre, a BBC apresentará os destaques durante um programa de uma hora de duração na tarde de domingo na BBC One. Ele também hospedará comentários em áudio da partida ao vivo no sábado na BBC Radio 5 Live, BBC Sounds e no site e aplicativo da BBC Sport. O site e o aplicativo também exibirão clipes de vídeo após a partida.

A ESPN detém os direitos exclusivos de exibição da final nos próprios EUA. Será transmitido ao vivo pela ESPN na noite de sábado. Você também poderá assisti-lo através do aplicativo móvel ESPN ou no ESPN + - o serviço de streaming por assinatura da emissora.

ESPN + está disponível como parte de um pacote com Disney + e Hulu - ao preço de $ 13,99 por mês. Como alternativa, você pode assinar apenas ESPN + por $ 6,99 por mês ou $ 69,99 por ano.

Uma última opção é adicionar ESPN + a uma assinatura existente do Hulu por um extra de $ 5,99 por mês . Dessa forma, você pode assistir ESPN + por meio de seu aplicativo Hulu.