(Pocket-lint) - Depois de uma breve série de rumores , a Amazon anunciou hoje que a empresa estará vendendo sua própria linha de TVs inteligentes 4K feitas em colaboração com a Pioneer e a Toshiba com software Alexa e Fire TV integrados.

Os aparelhos de televisão virão inicialmente apenas da Pioneer em tamanhos bastante pequenos de 43 e 50 polegadas, no entanto, uma linha mais premium de TVs da Amazon produzida pela Toshiba com lançamento previsto para meados de 2022 deve chegar em tamanhos mais padrão de 55 polegadas, 65 polegadas e 75 ofertas de polegadas.

Curiosamente, a parceria para fabricar e vender esses televisores parece ter sido feita em conjunto com a varejista norte-americana Best Buy, que a Amazon afirma que ambas venderão os mesmos modelos, além de ser um ponto oficial de retirada para os clientes que preferem entrar em uma loja e levar a nova televisão para casa.

Normalmente, a Amazon não faz essas colaborações com pontos de venda, ao invés disso, insiste que os usuários retirem seus pacotes em um local designado da Amazon Locker se eles preferirem não ter um item enviado para sua casa por um motivo ou outro.

De acordo com as especificações, a Amazon não está falando muito, o que nos leva a acreditar que esses aparelhos ultra-econômicos não vão surpreender o mundo em qualidade de imagem ou desempenho de som. Embora isso não signifique que esses modelos não trarão nada para a mesa, já que a Amazon orgulha-se de apresentar todas essas unidades com HDR10 e Dolby Vision.

Enquanto o modelo pioneiro da Pioneer usará um controle remoto habilitado para Alexa com microfone, o modelo mais luxuoso da Toshiba, que chegará no próximo ano, oferecerá tecnologia de reconhecimento de voz de campo distante, o que significa que Alexa será capaz de ouvir sua voz em uma sala de estar lotada de até dez metros de distância. Esses modelos também virão com processamento de movimento e escurecimento local para melhor contraste ao visualizar conteúdo HDR.

Em termos de preço, o custo do modelo Toshiba é desconhecido, mas o modelo Pioneer de 43 polegadas já está disponível para encomenda por $ 369.

Confira o comunicado de imprensa completo da Amazon aqui .