(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma nova versão de seu Fire TV Stick, aumentando o dial ao dar ao stick um novo hardware principal, o que significa que ele está mais rápido do que nunca.

O novo dispositivo se parece com o Fire TV Stick 4K existente , mas a Amazon diz que é 40 por cento mais poderoso, com um novo processador de 1,8 GHz e 2 GB de RAM.

Isso deve significar que é mais rápido navegar com aplicativos que abrem com grande rapidez, enquanto há também um impulso na frente de conectividade sem fio, com este dispositivo mais recente compatível com Wi-Fi 6. Claro, você precisará de um roteador Wi-Fi 6 para obter o maior benefício.

Isso deve significar que os streams são mais estáveis, com um movimento mais rápido para a melhor qualidade de stream quando você começa a assistir algo.

Em outros lugares, o Fire TV Stick 4K Max oferece suporte a HDR10 +, Dolby Vision e Dolby Atmos e também vem com o mais recente Alexa Voice Remote para que seja fácil pedir o que você deseja assistir - ou comandar Alexa para fazer qualquer outra coisa nesse sentido.

Você também poderá conectar dispositivos Echo compatíveis existentes, como o Echo Studio ou o Echo 4-gen para criar uma configuração de home cinema.

Graças ao poder adicional, o Fire TV Stick 4K Max também suporta imagem em imagem, então você será capaz de ver a transmissão ao vivo da sua câmera de segurança enquanto assiste a um filme, com a capacidade de mostrar a transmissão do Ring Video Doorbell quando alguém vem até a porta.

É claro que todas as outras habilidades permanecem, oferecendo acesso a todos os seus serviços de streaming favoritos, por isso é fácil assistir às últimas novidades da Amazon, Disney +, Netflix e muito mais.

O Fire TV Stick 4K Max está disponível para pré-venda, com frete a partir de 7 de outubro.