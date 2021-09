Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está atualmente trabalhando com fabricantes de televisão como a TCL para criar e lançar uma TV com a marca Amazon para lançamento nos Estados Unidos em um futuro próximo, disseram fontes ao Business Insider .

A empresa já vende um aparelho de TV Amazon Basics na Índia por cerca de US $ 500 / £ 450 dependendo do tamanho que você escolher, no entanto, essa televisão é feita em conjunto com aparelhos e eletrônicos Radiant, ao contrário dos modelos TCL esperados nos EUA.

Caso você esteja sentindo um pouco de déjà vu, observe que a Amazon já vendeu televisores com o software Fire TV integrado há anos, mas todos esses modelos vêm com submarcas de outro fabricante, como a Toshiba.

As novas unidades esperadas para o final deste ano e mesmo no início de outubro de acordo com o relatório, supostamente só terão logotipos da marca Amazon no sistema, mantendo o aspecto de fabricação do TCL puramente uma decisão logística ao invés de comercializável.

Claro, parece que nem é preciso dizer que essas TVs serão preparadas com Alexa como o recurso de vanguarda, construídas em torno de ter um assistente sempre pronto na (presumivelmente) peça de tecnologia mais massiva em sua casa.

Não está claro que tipo de tecnologia de exibição a Amazon planeja usar, mas considerando o baixo custo de entrada que a Amazon gosta de entrar no mercado com seus produtos, qualquer coisa remotamente próxima ao OLED parece improvável. De acordo com o tamanho, o relatório inicial do Business Insider afirma que a empresa tem como alvo três opções, 55 polegadas, 65 polegadas e 75 polegadas.