(Pocket-lint) - A Amazon oferece um serviço de streaming suportado por anúncios , chamado IMDb TV, nos Estados Unidos nos últimos dois anos. Ele está disponível na maioria das plataformas principais - exceto, notavelmente, iOS e Android. Esse não é mais o caso, entretanto.

IMDb TV agora tem seu próprio aplicativo dedicado para iPhone, iPad e Android . O serviço de streaming fornece acesso a um catálogo decente de filmes e séries e até mesmo originais produzidos pela Amazon Studios. Anteriormente, você podia acessar o conteúdo de TV da IMDb no aplicativo móvel da IMDb, mas agora você pode usar o aplicativo de streaming independente para o serviço no iOS e Android. No entanto, o conteúdo ainda está disponível para transmissão pela IMDb.

Confira a lista completa da IMDb TV aqui para ver o que está disponível para assistir - tudo de graça. Atualmente, vemos uma variedade de clássicos e até mesmo sucessos mais recentes, como Schitts Creek, Scream Queens, How to Train Your Dragon, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko e muito mais . A IMDb TV também tem um acordo com a Universal para transmitir alguns filmes após seu lançamento nos cinemas e uma estreia paga no Peacock.

Além de iOS e Android, a IMDb TV está disponível em algumas smart TVs, bem como Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, dispositivos Android TV OS, PlayStation 4, Chromecast com Google TV e Nvidia Shield. Também é um canal gratuito dentro do Prime Video . Você pode aprender mais sobre o serviço em nosso guia.