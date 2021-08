Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série original antecipada da Amazon baseada no Senhor dos Anéis finalmente tem uma data de lançamento para o Vídeo Prime : sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Junto com o anúncio de uma data de lançamento, a Amazon Studios compartilhou uma primeira imagem oficial da TV ainda a ser nomeada mostrar.

Tenha em mente que a produção terminou na Nova Zelândia, e os fãs mais atentos acreditam que o show será ambientado em Valinor, já que a nova imagem mostra o que parece ser as Duas Árvores. Situado na Segunda Era da Terra-média, a série acontecerá milhares de anos antes dos romances de JRR Tolkien, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Ele seguirá personagens “familiares e novos, à medida que enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média”, de acordo com a Amazon Studios.

Em 2 de setembro de 2022, uma nova jornada começa. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA - O Senhor dos Anéis em Prime (@LOTRonPrime) 2 de agosto de 2021

Alegadamente, a Amazon gastou US $ 465 milhões para produzir a primeira temporada. Os produtores JD Payne e Patrick McKay são considerados produtores executivos.

“Como Bilbo diz: Agora acho que estou pronto para partir em outra jornada”, disseram Payne e McKay em uma declaração conjunta ao Hollywood Reporter . “Viver e respirar a Terra-média durante todos esses meses tem sido a aventura de uma vida. Não podemos esperar que os fãs tenham a chance de fazer isso também ”.

A dupla também confirmou um grande elenco: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Espere o show Lord of the Rings da Amazon com estreia em mais de 240 territórios e países quando estrear no Prime Video no próximo ano.