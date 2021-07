Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você preferir usar sua TV para ver os participantes de uma reunião em uma chamada de vídeo Zoom, agora você tem uma maneira fácil com o Fire TV Cube da Amazon.

A Amazon anunciou que seu decodificador de segunda geração agora oferece suporte a chamadas de Zoom bidirecionais. Essa integração segue o suporte para videoconferência entre o Fire TV Cube e os smart displays Alexa, algo que a Amazon lançou no ano passado.

Para começar a usar o Zoom com seu Fire TV Cube, você precisará de:

Conecte sua webcam ao Fire TV Cube e coloque-a acima da tela da TV para obter os melhores resultados. O ideal é que sua TV e webcam estejam a cerca de 2 a 3 metros de distância de você para fazer chamadas. Aqui estão as letras miúdas da Amazon sobre quais tipos de webcam usar e como:

"Para acessar a videochamada bidirecional usando o Zoom, você precisará conectar uma webcam compatível com USB Video Class (UVC) com resolução de pelo menos 720p e 30 fps ao seu Fire TV Cube usando um adaptador Micro USB para USB. Para uma melhor experiência , recomendamos webcams com resolução de 1080p e um campo de visão de 60 a 90 graus de 6 a 10 pés de distância da TV. Não recomendamos webcams de 4K. "

Baixe e instale o Zoom na loja de aplicativos Fire TV . Depois de fazer o download, você pode entrar nas reuniões do Zoom como: Um convidado

Ou, entrando em sua conta do Zoom e seguindo as instruções na tela. Para entrar em uma reunião, você pode simplesmente dizer “Alexa, junte-se à minha reunião do Zoom”. Alexa pedirá a ID da reunião e a senha.

Você também pode usar o controle remoto para fornecer a ID da reunião e a senha.

Nota: Se você entrar em sua conta Zoom, poderá ver seus contatos, reuniões futuras e iniciar e ingressar em reuniões a partir do aplicativo Zoom. Você também pode vincular sua agenda ao Alexa ( siga estas instruções). Depois de fazer isso, você pode dizer coisas como “Alexa, junte-se à minha reunião do Zoom” para participar das reuniões no seu calendário. Para entrar na reunião basta dizer “sim” e será contactado.

Para facilitar as coisas para você, a Amazon também oferece esta lista útil de webcams e adaptadores que recomenda para usar o Zoom em um cubo de TV Fire:

A Amazon tem uma página de perguntas frequentes aqui . Também temos um guia sobre Zoom aqui e uma revisão sobre o Fire TV Cube de segunda geração aqui.