TikTok chega aos dispositivos Amazon Fire TV

(Pocket-lint) - Os proprietários de dispositivos Amazon Fire TV agora podem assistir aos vídeos do TikTok em uma TV de tela grande. Um aplicativo TikTok agora está disponível em vários dongles e caixas de TV Fire.

Você também pode baixar o aplicativo na Amazon Appstore on Fire TV Edition no Reino Unido, Alemanha e França.

O aplicativo TikTok TV oferece conteúdo dos feeds "Para você" e "Seguindo" da TikTok. Ele também fornecerá acesso fácil aos vídeos mais vistos e curtidos.

Um novo recurso - TikTok Discover - também está disponível para telespectadores. Isso oferece uma lista personalizada de conteúdo, para que seja mais fácil encontrar os clipes de que você gosta.

Claro, como é o TikTok, os vídeos serão amplamente vistos de perfil em uma tela de TV de paisagem - mas essa é a natureza da besta nos dias de hoje.

"Estamos entusiasmados em trazer a criatividade e a alegria do TikTok para os dispositivos Fire TV da Amazon na França, Alemanha e Reino Unido", disse o gerente geral da TikTok no Reino Unido, Rich Waterworth.

"O aplicativo TikTok TV na Fire TV será uma nova maneira de as pessoas se reunirem e curtirem vídeos de algumas de nossas categorias de conteúdo mais populares na tela grande. Quer seja para aprender uma nova habilidade ou apenas se divertir assistindo o que você ama, agora, mais do que nunca, esta é uma maneira brilhante de as pessoas se divertirem com seu conteúdo favorito do TikTok juntas em casa. "