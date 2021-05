Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon concordou em adquirir a MGM em um negócio de US $ 8,45 bilhões (£ 5,98 bilhões).

Se aprovado por órgãos reguladores, isso dará à Amazon e, especificamente ao Amazon Prime Video , acesso a um enorme catálogo de filmes passados e futuros.

Além de uma biblioteca com mais de 4.000 filmes, muitos dos quais clássicos modernos, inclui a franquia Bond e a próxima adição, No Time to Die.

Outros novos filmes programados para aparecer este ano incluem The Addams Family 2, House of Gucci e o projeto Paul Thomas Anderson, ainda sem título.

MGM também é o estúdio por trás de muitos vencedores do Oscar, como Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men e Poltergeist.

O negócio não incluirá alguns dos clássicos mais amados do estúdio, no entanto, com nomes como The Wizard of Oz e Singin in the Rain tendo sido adquiridos anteriormente por Ted Turner e Warner Media.

Ainda assim, o Amazon Prime Video, sem dúvida, será muito estimulado pela mudança - principalmente ganhando exclusividade sobre os filmes de Bond.

Qual é a aposta de que No Time to Die chegará à plataforma de streaming logo após seu lançamento nos cinemas em setembro?

As guerras em fluxo estão esquentando um pouco. Sua mudança Netflix, Disney + e Apple TV +.

Escrito por Rik Henderson.