Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As aventuras taciturnas de Hieronymus Bosch - Harry é amigo - têm sido as favoritas dos fãs na Amazon desde sua estreia em 2015.

Ao longo de seis temporadas até agora, Bosch , baseado nos romances de Michael Connelly, segue as façanhas do titular Harry Bosch (Titus Welliver), um detetive de homicídios da LAPD com um passado conturbado e alguns métodos não convencionais. Nunca longe da controvérsia, os mistérios da vida passada de Bosch se desvendam enquanto ele busca a verdade nas ruas de Los Angeles.

Com a data de transmissão da última temporada agora confirmada, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a 7ª temporada da Bosch.

A Amazon confirmou que a 7ª temporada da Bosch estreará em 25 de junho de 2021.

No momento, não está claro se todos os episódios da série estarão disponíveis para assistir a partir de 25 de junho ou se será um episódio semanal. Suspeitamos que é mais provável que seja o último.

A 7ª temporada da Bosch estará disponível para transmissão exclusivamente no Amazon Prime Video quando for lançado em 25 de junho.

O drama policial é uma série Amazon Original - e o mais antigo serviço de streaming. Para assisti-lo, você precisa ter uma assinatura Amazon Prime.

Apesar das temporadas de um a seis terem 10 episódios cada, a temporada 7 diz ter oito episódios.

Isso elevará o número total de episódios da série de TV mais longa da Amazon para 68.

A 7ª temporada de Bosch é baseada no livro de Michael Connelly de 2014, The Burning Room , e no caso de incêndio criminoso que o inspirou.

Uma jovem morre no incêndio, e no verdadeiro estilo do Detetive Harry Bosch, ele arrisca tudo para levar o assassino à justiça. A Amazon lançou o trailer da temporada final, que você pode assistir abaixo, e parece que será um final explosivo ... literalmente.

Bem, Bosch não seria Bosch sem o Detetive Hieronymus Bosch - interpretado por Titus Welliver.

O detetive do LAPD será acompanhado pelo detetive Jerry Edgar (Jamie Hector), Maddie Bosch (Madison Lintz), o chefe Irvin Irving (Lance Reddick) e a tenente Grace Billets (Amy Aquino).

As temporadas um a seis da Bosch estão disponíveis para assistir no Prime Video e estão incluídas na assinatura do Amazon Prime.

Com 10 episódios em cada temporada, você acabou de ter 60 episódios incríveis para ler antes de 25 de junho. Não tem problema, certo?

Não, não como o conhecemos. Bosch temporada 7 é a temporada final do show. Não fique muito triste, pois é dito que há uma série spin-off do IMDb em andamento, então não será a última vez que veremos Titus Welliver como Bosch.

Madison Lintz (Maddie Bosch) também deve repetir seu papel no spin off.

Escrito por Britta O'Boyle.