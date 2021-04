Amazon Kids chega a dispositivos Fire TV baseados no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon Kids and Kids + agora foi lançado em dispositivos Fire TV no Reino Unido. O serviço verá milhares de programas para crianças disponíveis nos dispositivos, além do controle dos pais. Em essência, é o que já estava disponível nos tablets Fire agora chegando à TV também.

Assinantes Kids + têm acesso a programas infantis premium. Claro, várias outras assinaturas estão disponíveis e darão acesso a muito do mesmo conteúdo, mas o principal benefício aqui é que os pais podem gerenciar os perfis de seus filhos e ver o que eles assistiram - embora as crianças tendam a encontrar uma maneira de contornar restrições em dispositivos específicos apenas mudando para outro!

Os pais podem adicionar programas de TV comprados, filmes e aplicativos baixados, como Netflix, Disney + e BBC iPlayer, aos perfis de Fire TV de seus filhos, enquanto você também pode personalizar limites de tempo, filtros de idade e configurar as coisas para os dois dias da semana, mas dar a eles mais liberdade no fim de semana. Você também pode definir um PIN.

Tudo é totalmente configurável por meio do Amazon Parent Dashboard (Parents.amazon.co.uk) no celular ou desktop. A Amazon afirma que o Amazon Kids on Fire TV está disponível no Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3ª geração), Fire TV Stick 4K e Fire TV (3ª geração, Design pendente).

Amazon Kids on Fire TV estará lançando para Fire TV Stick (2ª geração) ainda este ano.

Escrito por Dan Grabham.