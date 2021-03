Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode pré-encomendar o Alexa Voice Remote de terceira geração da Amazon, que inclui novos botões.

Semelhante a como o Voice Remote de US $ 40 da Roku apresenta botões na parte inferior que fornecem acesso direto a serviços de streaming, o novo controle remoto da Amazon também inclui botões que o levarão aos aplicativos Amazon Prime, Netflix, Disney + e Hulu. Se você assina e usa regularmente esses quatro serviços de streaming, convém atualizar para o novo controle remoto. Caso contrário, não é um grande problema.

Os críticos argumentarão que a Amazon deve oferecer botões mapeáveis que você pode programar para os serviços e funções que usa com mais frequência. Mas, honestamente, não nos importamos com os novos botões de aplicativos. Milhões de pessoas usam todos esses quatro serviços de streaming, incluindo nós, então eles não são inconvenientes. Além disso, eles estão localizados em um lugar fácil de ignorar. É certo que não usamos frequentemente os do nosso controle remoto Roku.

Afinal, são controles remotos controlados por voz, então a maneira mais natural de abrir um aplicativo é apertar o botão do microfone e perguntar exatamente isso.

O novo Alexa Voice Remote da Amazon custa US $ 30 na Amazon e está disponível para encomenda agora nos Estados Unidos. É compatível com Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (segunda geração e posterior), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube (primeira geração e posterior) e Fire TV (terceira geração).

Não funciona com smart TVs Fire TV Edition.

Escrito por Maggie Tillman.