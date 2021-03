Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está apresentando um novo recurso para seu aplicativo Prime Video: a capacidade de reproduzir episódios de programas de TV aleatoriamente.

A polícia do Android percebeu a mudança no aplicativo móvel Prime Video para telefones Android e tablets Fire. Isso poderia tornar mais fácil para as pessoas colocarem um programa em segundo plano, especialmente um que já assistiram em repetição antes, sem ter que realmente decidir sobre um episódio para assistir. Imagine clicar em shuffle em sua sitcom favorita e os episódios começarão a ser reproduzidos em ordem aleatória.

O recurso não permite que você embaralhe um programa inteiro, no entanto, apenas uma temporada. Além disso, parece ser apenas para Android agora. Não está claro se a capacidade de embaralhar também virá para o aplicativo Prime Video for iOS ou mesmo para as versões web do aplicativo. Entramos em contato com a Amazon para um comentário, que ainda não foi anunciado oficialmente, e relataremos quando soubermos mais.

Lembre-se de que, nos últimos dois anos, a Netflix testou um recurso de estilo aleatório . E a empresa planeja finalmente lançá-lo em breve.

A Netflix anunciou durante sua última entrevista de resultados financeiros que a capacidade de embaralhar terá um lançamento global na primeira metade de 2021. O recurso de embaralhar permitirá que você ignore totalmente a navegação clicando em um botão e, em seguida, a Netflix escolherá um título para você apenas para jogar instantaneamente.

Escrito por Maggie Tillman.