Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os dispositivos Amazon Fire TV estão recebendo um novo serviço de aluguel de vídeo digital para os usuários escolherem: Vudu.

Vudu pertencia ao Walmart, mas Fandango o comprou no ano passado. É uma forma popular de alugar ou comprar filmes 4K HDR nos EUA, oferecendo um vasto catálogo de mais de 150.000 filmes e programas de TV para você transmitir. Apenas neste mês, o serviço adicionou o novo filme O Bob Esponja da ViacomCBS: Sponge on the Run , bem como o filme Minari e o programa de TV The Walking Dead.

Agora, o serviço finalmente está chegando à plataforma Amazon Fire TV. Vudu disse que você será capaz de acessar sua biblioteca Vudu existente e os títulos do Movies Anywhere. Ele deve estar disponível nos próximos dias, ou em meados de março de 2021. Lembre-se de que a Vudu lançou os aplicativos PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S no ano passado, e chegou às plataformas Xfinity Flex e X1 da Comcast em março.

Ele também está disponível há muito tempo em dispositivos móveis Roku, Apple TV, Chromecast, iOS e Android e smart TVs LG, Sony e Samsung.

“Queremos que os fãs de Vudu possam assistir a filmes e programas de TV em todos os seus dispositivos favoritos, e Fire TV tem sido um dos dispositivos mais solicitados por nossos clientes para streaming de conteúdo", disse Kevin Shepela, diretor comercial do Fandango, disse em um comunicado de imprensa.

Veja como o Vudu se compara a outros serviços de aluguel de vídeo digital e serviços de streaming por meio do guia de aplicativos de streaming dos EUA da Pocket-lint aqui .

Escrito por Maggie Tillman.