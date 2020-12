O chefe da Fire TV da Amazon UK fala sobre nova interface, parceria com a Sky e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conversamos com Emma Gilmartin, chefe da Fire TV no Reino Unido, para falar sobre a nova interface da Fire TV e também sobre o acordo da Amazon com a Sky .

Gilmartin diz que a nova experiência Fire TV foi projetada para tornar ainda mais fácil o acesso ao conteúdo que você deseja assistir mais rapidamente. “Acho que se torna ainda mais pertinente agora que temos muito mais serviços sendo lançados”, diz ela. “Temos todos os principais serviços de conteúdo no Reino Unido agora. E, portanto, é muito importante que os clientes possam acessar o conteúdo rapidamente.

"O bom da nova experiência é que você não precisa entrar e sair de diferentes aplicativos, independentemente do provedor. O conteúdo que você assistiu mais recentemente é colocado no centro da tela.

"E isso poderia ser do iPlayer da BBC, da Netflix ou de qualquer outra pessoa. Ou você poderia estar fazendo algum tipo de outra atividade com Fiit ou Peloton, por exemplo, e isso também estará no centro da sua tela - então realmente útil.

Agora você tem novas funções na tela - inicial, localizar biblioteca e perfis, o que facilita a navegação. Tal como acontece com Alexa em outros dispositivos, sua voz pode ser reconhecida, então Fire TV mudará para o seu perfil. Os perfis também são salvos em sua conta da Amazon, para que funcionem em vários dispositivos.

A tecla de navegação foi movida para o centro da tela. Perguntamos a Gilmartin qual era a motivação por trás disso, mas a resposta é bastante simples - é "a parte da tela que os clientes mais olham. A primeira parte da tela que os clientes veem.

"Na experiência anterior, tínhamos o que chamamos de rotação de recursos. O que é bom, mas só permite que você coloque uma parte do conteúdo lá. E pode não ser a parte do conteúdo no qual todos estão interessados. O interessante para nós é mover isso para cima e, em seguida, bem no centro da tela, ter a capacidade de ver o que você assistiu mais recentemente ou no que pode estar mais interessado.

E se você estiver procurando por algo novo, o menu o ajudará a chegar ao próximo lugar que deseja ir o mais rápido possível. Foi baseado no feedback do cliente, mas ter as funções e o conteúdo mais relevantes no centro da tela é a abordagem mais centrada no cliente.

Em termos de obter a nova atualização - que está chegando à última geração de dispositivos Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite inicialmente - será uma "experiência completamente perfeita", diz Gilmartin.

"Acho que [os clientes] ficarão surpresos e encantados quando o conseguirem." Vídeos também estão disponíveis para orientar as pessoas na nova interface. "A coisa boa sobre isso é que não é, não é uma mudança completa de 360 graus. Muitas das melhores funcionalidades vêm da experiência anterior. O que fizemos tornou muito mais fácil para os clientes, então eu não acho que haverá um grande obstáculo para os clientes. "

Pedimos a Gilmartin para confirmar se a nova interface virá para dispositivos mais antigos. "Sim, e o mais rápido possível ... vamos acessar todos os outros dispositivos também."

Uma coisa em que estávamos particularmente interessados com a nova interface é que não há divisão entre séries on demand e conteúdo ao vivo, por exemplo, futebol da Premier League. Pode ser difícil ver o que está ao vivo agora, por exemplo. “Sim, é algo em que estamos trabalhando”, diz Gilmartin. "Estamos evoluindo o tempo todo e acho que vamos evoluir muito rápido com essa nova experiência. E eu acho, você sabe, ser capaz de separar o conteúdo ao vivo do conteúdo assistido recentemente ou da série é algo em que nos concentraremos."

Recentemente, a Sky e a Amazon assinaram um acordo que viu o Amazon Prime começar a ser lançado em caixas Sky Q. Reciprocamente, o aplicativo Now TV da Sky também estreou em dispositivos Fire TV. Perguntamos se o momento foi projetado para coincidir com o excesso de jogos da Premier League da Prime Video em dezembro . "Nosso objetivo é deixar as coisas prontas o mais rápido possível e entregá-las aos clientes assim que estiverem prontas.

"E é bom que seja bem antes da temporada de Natal bem a tempo para todo o conteúdo em que as pessoas vão ter um pouco mais de tempo para não estar em tantas videochamadas e assistir com suas famílias. Embora eu ache o momento é ótimo, nós apenas o lançamos sempre que podemos. "

Será que podemos ver a Amazon tentar oferecer um serviço de assinatura completo como a Sky tentou fazer e agrupar em outros serviços?

Gilmartin é cauteloso sobre isso, mas diz que será considerado. "Continuaremos sempre a olhar para o que os clientes estão nos pedindo. E se virmos a necessidade no futuro de tentar colocar esses serviços juntos e dar aos clientes uma abordagem que serve para todos, então algo funcionará. Por agora, há tantos serviços diferentes para os quais os clientes podem se inscrever [e] acho que o foco principal é apenas facilitar para eles quando desembrulham o dispositivo.

Escrito por Dan Grabham.