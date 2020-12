Tem um cubo Fire TV? Agora você pode criar imagem em imagem para campainhas e câmeras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na sequência de seu acordo com a Sky no início da semana, a Amazon anunciou agora um novo recurso para o atual Fire TV Cube (2ª geração).

O dispositivo agora pode mostrar uma imagem em imagem de câmeras de casa e campainha inteligentes compatíveis.

Portanto, se você estiver assistindo ao Prime Video - ou qualquer outra coisa no seu Fire TV Cube - e alguém apertar a campainha, você pode escolher obter o vídeo no canto superior direito da tela. Um recurso muito legal.

Além dos dispositivos Ring (o Ring também é propriedade da Amazon, é claro), ele também funciona com câmeras Nest, Wyze e Logitech. Estranhamente, não há suporte para outra marca da Amazon, Blink.

Ao ver o vídeo sendo reproduzido no canto superior da tela, você pode dizer "Alexa, falar com [nome do dispositivo de toque]" para falar com o visitante ou dizer "Alexa, mostre-me [nome do dispositivo de toque]" para expandir o vídeo para tela inteira.

A Amazon também afirma que existem agora mais de 50 milhões de usuários exclusivos de dispositivos Fire TV.

Escrito por Dan Grabham.