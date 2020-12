A interface redesenhada da Fire TV da Amazon está sendo lançada - mas apenas para novos dispositivos por enquanto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A nova interface redesenhada Fire TV será lançada "nas próximas semanas", de acordo com a Amazon. Nós sabíamos que isso aconteceria no final de 2020, então está começando a acontecer antes de janeiro chegar.

A má notícia é que, pelo menos inicialmente, ele está chegando apenas aos dispositivos recentemente anunciados da gigante do streaming, o novo Fire TV Stick (3ª geração) e o Fire TV Stick Lite.

Não está claro no momento quando ou se ele virá para dispositivos mais antigos, mas você espera que chegue, pelo menos, para os dispositivos 4K já existentes no mercado.

O redesenho - que é muito mais limpo do que a interface MUITO OCUPADA atual - foi anunciado no lançamento anual de dispositivos e serviços da Amazon em setembro, quando vimos os novos bastões de fogo serem lançados ao lado do Echo e Echo Dot em forma de bola, além de uma série de novos dispositivos da Anel.

A nova interface Fire TV traz perfis - provavelmente a principal característica - o que significa que os membros da família podem ter sua própria experiência personalizada. Há também o design mais claro acima mencionado, uma nova tela inicial, uma barra de navegação principal no centro da tela, como muitas outras interfaces de TV inteligente. A Amazon afirma que também aprimorou a descoberta de conteúdo.

Esperamos dar uma olhada na nova interface em breve e fazer um tour completo do novo design da Fire TV.

Escrito por Dan Grabham.