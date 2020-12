Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon adicionará chamadas de vídeo Alexa bidirecionais ao seu dispositivo de streaming Fire TV Cube nas "próximas semanas".

Disponível para usuários no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Espanha, a videochamada Amazon Alexa dará aos proprietários do Fire TV Cube a oportunidade de adicionar uma webcam de terceiros para ver e conversar com seus entes queridos uns - contanto que eles também possuam um dispositivo habilitado para Alexa com uma câmera e tela.

Aqueles que possuem o aplicativo Alexa instalado em seus celulares, ou possuem um tablet Fire ou Echo Show, poderão se comunicar com o Fire TV Cube e vice-versa.

Os proprietários precisam apenas apertar o botão de falar no controle remoto ou dizer "Alexa, ligue para xxxx" para iniciar uma chamada. Durante as conversas, os comandos reconhecidos incluem "Alexa, video on", "Alexa, answer" e "Alexa, end call".

As webcams compatíveis devem ter suporte UVC, resolução mínima de 720p e capacidade de 30 fps.

Outros novos recursos que estão chegando ao Fire TV incluem a capacidade de responder a uma notificação do Ring Video Doorbell em uma TV e ver o feed de segurança. Em breve, você também poderá ver as respostas de Alexa além de assistir à TV.

Por exemplo, você pode ter uma sobreposição do pop-up do tempo ao assistir a um filme ou programa, sem ter que voltar para a tela inicial primeiro.

Escrito por Rik Henderson.