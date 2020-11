HBO Max está finalmente chegando aos dispositivos Amazon Fire TV e tablets Fire

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon e a HBO, de propriedade da WarnerMedia, chegaram a um acordo que fará com que os dispositivos Amazon Fire TV nos EUA tenham o HBO Max.

A partir de 17 de novembro de 2020, os proprietários de dispositivos Amazon Fire TV, smart TVs Fire TV Edition e tablets Fire poderão acessar o serviço de streaming HBO Max. Anteriormente, se eles quisessem assistir o conteúdo da HBO, eles tinham que acessar uma versão do HBO Now , chamada HBO, que não incluía o catálogo Max completo da HBO. O antigo aplicativo HBO em tablets Fire TV e Fire mudará automaticamente para HBO Max.

WarnerMedia disse que os assinantes da HBO / HBO Now podem simplesmente fazer login com suas credenciais de conta. Se quiserem ser novos clientes, eles podem se inscrever no HBO Max diretamente no aplicativo. Quanto aos assinantes atuais da HBO que assinam por meio de um canal de vídeo Amazon Prime - que permite que os assinantes Amazon Prime comprem planos individuais separadamente da HBO por meio de seu dispositivo - eles também podem acessar facilmente o HBO Max.

Isso torna o Roku a única outra plataforma de streaming que ainda não tem o HBO Max. Mas tanto WarnerMedia quanto Roku disseram que esperam fechar um acordo.

