Autumn Nations Cup 2020: como assistir os jogos internacionais de rugby de outono

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com os estádios fechados, é improvável que você tenha um ingresso para as partidas internacionais de outono de 2020, ou a Copa das Nações de Outono de 2020 para dar seu nome completo.

A competição terá Inglaterra, Fiji, França, Geórgia, Irlanda, Itália, Escócia e País de Gales disputando três rodadas e um final de semana.

A partida de abertura será na sexta-feira, 13 de novembro, com início às 19h, com a primeira rodada disputada no final de semana de 14 a 15 de novembro.

A segunda rodada será disputada no fim de semana de 21 a 22 de novembro.

As partidas da terceira rodada serão disputadas entre 28 e 29 de novembro.

O fim de semana da final acontecerá de 5 a 6 de dezembro.

A maioria dos jogos estará disponível para assistir no Amazon Prime Video. Você precisará de uma assinatura para assistir, mas se tiver uma assinatura Prime, você já terá acesso.

Depois de fazer uma assinatura, você poderá assistir em qualquer dispositivo que ofereça o aplicativo Amazon Video, seja seu telefone, tablet, TV, console de jogos ou computador. Aqui está um guia completo sobre como assistir o Amazon Video na sua TV .

Porém, três jogos estarão no Canal 4. Isso inclui o jogo de abertura Irlanda x País de Gales em 13 de novembro, Inglaterra x Irlanda em 21 de novembro e Irlanda x Geórgia em 29 de novembro.

Aqui está uma lista das partidas, os horários do início e onde você pode assisti-los. Todos os horários são GMT.

13 de novembro Irlanda Gales 19:00 Canal 4 14 de novembro Itália Escócia 12h45 Amazon Prime Video 14 de novembro Inglaterra Georgia 15:00 Amazon Prime Video 15 de novembro França Fiji 14:30 Amazon Prime Video

21 de novembro Itália Fiji 12h45 Amazon Prime Video 21 de novembro Inglaterra Irlanda 15:00 Canal 4 21 de novembro Gales Georgia 17:15 Amazon Prime Video 22 de novembro Escócia França 15:00 Amazon Prime Video

28 de novembro Escócia Fiji 13h45 Amazon Prime Video 28 de novembro Gales Inglaterra 16:00 Amazon Prime Video 28 de novembro França Itália 20:00 Amazon Prime Video 29 de novembro Irlanda Georgia 14:00 Canal 4

05 de dezembro Georgia TBD 12h00 Amazon Prime Video 05 de dezembro Irlanda TBD 14h15 Amazon Prime Video 05 de dezembro Gales TBD 4:45 pm Amazon Prime Video 05 de dezembro Inglaterra TBD 14:00 Amazon Prime Video

Escrito por Chris Hall.