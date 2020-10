Alexa está chegando em todas as TVs Amazon Fire

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está habilitando o controle Alexa de viva-voz total de TVs Fire - ou seja, TVs que usam a interface Fire TV. Assim, você não precisa mais pressionar o botão de voz no controle remoto. O único problema é que você precisa ter outro dispositivo habilitado para Alexa por perto, como um Echo.

Se você tem um Fire TV Cube ou usa um dispositivo Echo com um Fire TV Stick, por exemplo, você já tem Alexa com as mãos livres.

A Amazon diz que melhorou a capacidade de pesquisa e navegação com Alexa para que você possa pedir a Alexa para encontrar conteúdo ou ir a lugares específicos como sua lista de monitoramento ou abrir um aplicativo na interface do Fire TV. Há também uma interface aprimorada no Fire TV para solicitações comuns do Alexa, como visualizar seu calendário ou solicitar atualizações de pontuação esportiva - essas novas telas refletem a exibição em um Echo Show. Eles só aparecerão se o seu dispositivo Fire TV estiver ativo nesse momento.

Você também pode pausar ou reproduzir o conteúdo, é claro, e também fazer o mesmo com a música, como dizer "Alexa, toque a Madonna na TV Fire" para tocar música na barra de som da TV, caso queira.

Você também pode pedir coisas com as quais está acostumado com outros dispositivos Echo, como pedir para ver a campainha ou câmera de vídeo Ring, é claro. Você já pode fazer tudo isso com os Sticks Fire TV.

O dispositivo Echo precisa ser emparelhado com a Fire TV, mas isso é fácil. Se você pedir a Alexa para reproduzir algo do Amazon Prime por meio do Echo que deseja emparelhar, Alexa perguntará se você deseja adicionar o Fire TV. Normalmente, é claro, você vai querer que este seja o dispositivo Echo mais próximo da sua TV. Para o Echo Show, é um processo ligeiramente diferente .

A atualização será lançada para os usuários "na próxima semana".

Escrito por Dan Grabham.