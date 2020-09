Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou um novo Fire TV Stick que será vendido pelo mesmo preço do modelo anterior. A empresa também revelou um modelo mais barato.

O mais recente Fire TV Stick custa US $ 39,99 e é supostamente 50 por cento mais potente do que seu antecessor. Já o modelo mais barato se chama Fire TV Stick Lite e custará US $ 29,99. A Amazon o descreveu como o dispositivo de streaming “mais poderoso” que os consumidores podem encontrar por menos de US $ 30. A introdução de um modelo super acessível do Fire TV Stick deve ajudar a Amazon a competir com dispositivos de streaming de barganha de concorrentes como o Roku Express ou o Chromecast.

Até agora, a única diferença que sabemos entre os dois dispositivos é que o Fire TV Stick Lite não será capaz de produzir cores HDR expandidas, enquanto o Fire TV Stick de $ 40 será capaz de suportar totalmente HDR e 4K. Ambos os dispositivos terão controle de voz Alexa e entrarão no modo de baixo consumo de energia quando não estiverem em uso.

Eles também terão acesso aos mesmos aplicativos e jogos.

Se a única diferença for na qualidade da imagem entre esses dois Fire TV Sticks, então a melhor escolha para os consumidores provavelmente será determinada pela TV com a qual eles planejam usar o dispositivo, mas certamente haverá um mercado para ambos os dispositivos, com a Amazon anunciando que os dispositivos Fire TV atingiram 40 milhões de usuários ativos.

A Amazon também anunciou planos para atualizar sua interface Fire TV ainda este ano. Ele apresentará perfis de usuário e permitirá que você selecione os aplicativos mais usados.

Escrito por Maggie Tillman.