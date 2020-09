Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A lenda em torno de Nicolas Cage parece não oferecer nenhum sinal de enfraquecimento - ele é um dos atores mais confusos e inconstantes de sua geração, e com toda a honestidade se especializou em se apegar a filmes terríveis por um tempo, cravejado de sucessos ocasionais.

O que ele nunca abordou, entretanto, é um papel regular e recorrente na TV. Aparentemente, isso vai mudar, com Cage no papel principal em uma adaptação de Tiger King , a série de documentos da Netflix que explodiu de forma tão massiva no início deste ano.

Cage está definido para interpretar Joe Exotic, a figura principal na história, e é justo dizer que parte do elenco caiu muito bem com os habitantes da Internet milenar que devorou Tiger King em primeiro lugar. Ele tem a mistura certa de habilidade de atuação e estranheza total que Joe Exotic mostrou em suas entrevistas e filmagens.

Agora, a produção do show deu um passo à frente, com a Amazon Studios chegando a bordo para se juntar aos CBS Television Studios e Imagine Television no comando da série.

Se isso significa que será enviado para o Amazon Prime Video em pelo menos alguns territórios se e quando o programa for lançado, é uma incógnita nesta fase, mas parece provável.

A nova série também é tecnicamente baseada no mesmo livro que inspirou o documentário da Netflix, “Joe Exotic: Uma jornada sombria para o mundo de um homem que se tornou selvagem”, de Leif Reigstad - caso alguém esteja se perguntando como a Amazon poderia fazer um show baseado em um programa da Netflix sem problemas.

Escrito por Max Freeman-Mills.