Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon oferece um novo hub, chamado Prime Video Cinema, que permite que você transmita filmes originalmente destinados a um lançamento mundial.

Não há como negar que a pandemia mudou a forma como assistimos aos lançamentos nos cinemas. Com os cinemas fechados em todo o mundo, muitos estúdios foram forçados a estrear seus filmes de grande orçamento em plataformas de streaming, o que significa que você não precisa se aventurar no teatro de sua vizinhança para assistir aos sucessos de pipoca deste ano ou candidatos ao Oscar. Mas você precisa estar disposto a pagar para assistir do conforto de casa.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Prime Video Cinema e como você pode usá-lo para alugar ou comprar filmes no cinema.

Prime Video Cinema é um hub Prime Video que permite encontrar novos lançamentos "teatrais" para alugar ou comprar.

Você pode acessar o serviço de streaming Prime Video em dispositivos Fire TV, dispositivos iOS e Android, consoles de jogos, smart TVs e a web. Ele oferece milhares de filmes, programas de TV, originais e outros títulos, alguns dos quais são gratuitos para os assinantes do Amazon Prime. Os lançamentos nos cinemas, no entanto, normalmente têm um custo extra, já que os estúdios ainda precisam gerar receita com suas produções afetadas pela pandemia.

Os títulos do Prime Video Cinema podem ser alugados ou comprados através do site da Amazon ou do aplicativo Prime Video em dispositivos compatíveis.

É muito simples encontrar títulos Prime Video Cinema. Abra o Prime Video em seu dispositivo ou vá para a página do Prime Video aqui e procure os títulos rotulados como "compra no cinema" ou "aluguel no cinema". Basta selecioná-lo e comprá-lo ou alugá-lo normalmente. As informações de pagamento associadas à sua conta Amazon serão cobradas. Confira a página de FAQ da Amazon para mais detalhes. Aqui está um guia passo a passo:

Navegue pelo catálogo no site da Amazon , no aplicativo Prime Video ou use o recurso de pesquisa para encontrar um título específico. Na página do produto do título, são mostradas as opções de compra disponíveis. Comprar um título adiciona-o a "Minhas coisas" permanentemente. Alugar um título irá adicioná-lo lá por um período limitado. Selecione a opção Comprar ou Alugar conforme aplicável. (Selecionar Mais opções de compra apresenta opções de qualidade de reprodução). Se você configurou o controle dos pais, pode ser solicitado a inserir seu PIN para concluir a compra.

Os títulos alugados permanecem na sua videoteca por 30 dias a partir da data da locação. No entanto, uma vez que você pressiona reproduzir no título alugado, você tem no mínimo 48 horas para assisti-lo. Alguns títulos têm períodos de exibição mais longos, disse a Amazon.

O custo por título depende. Vimos compras de filmes nos cinemas que variam de US $ 9,99 a US $ 19,99, enquanto os aluguéis tendem a custar US $ 4,99 a US $ 5,99.

Você deve apenas verificar o catálogo aqui . Você pode encontrar o hub clicando na guia "Alugar ou comprar" no site Prime Video - deve ser a categoria superior da página. No momento, vemos títulos para compra como Guest House , bem como aluguéis como The Tax Collector e Vanished.

Se os cinemas estiverem abertos em seu país, os títulos disponíveis no Prime Video Cinema podem estar disponíveis em seu teatro local. É melhor verificar você mesmo. Além disso, explore outras plataformas como Roku e Google Play Store e Apple, já que eles também oferecem compras e aluguel no cinema.

Escrito por Maggie Tillman.