(Pocket-lint) - Procurando por uma nova série de TV incrível para assistir no Amazon Prime Video ? Você veio ao lugar certo. Esta é a lista da equipe do Pocket-lint de programas incríveis disponíveis para assistir no Amazon Prime Video.

Se estiver em nossa lista, pelo menos um membro da equipe do Pocket-lint assistiu ao programa e o recomendaria. Há uma variedade de programas adequados para uma variedade de gostos, se você se considera um detetive ou um romântico, então você deve encontrar pelo menos um programa que você goste de assistir todas as noites nas próximas semanas.

Abaixo de cada programa, você encontrará o número de temporadas, a duração típica do episódio e quantos episódios no total, para que possa avaliar quanto tempo levará para terminar o programa, pronto para sua próxima farra.

Pequenos fogos em toda parte

Estações: 1

Episódios: 8

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere é uma minissérie baseada no livro 2017 de Celeste NG. Ele segue as vidas e destinos interligados da família Richardson perfeita e mãe Mia Warren e sua filha Pearl Warren. A segunda temporada não está nos planos no momento.

Jack ryan

Estações: 2

Episódios: 16

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: All the Devils Men, Mile 22, Treadstone

O analista da CIA - Jack Ryan - descobre um padrão na comunicação terrorista em uma série de transferências bancárias suspeitas. Sua descoberta o empurra de seu trabalho de mesa de escritório para o centro de uma missão de campo perigosa na busca por um terrorista em ascensão planejando um ataque aos EUA e aliados. A 3ª temporada foi confirmada.

Bosch

Estações: 6

Episódios: 60

Duração do episódio: 47 minutos

Semelhante a: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Baseada nos romances de Michael Connelly, a série Bosch segue o detetive de homocídios do LAPD Harry Bosch trabalhando para resolver vários casos, enquanto também é julgado pelo tiro fatal de um suspeito de assassinato em série. A sétima temporada foi confirmada.

The Grand Tour

Estações: 5

Episódios: 42

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

O Grand Tour segue Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May em suas aventuras pelo mundo dirigindo - e adaptando - vários carros e testando-os até seus limites. Mais temporadas são esperadas.

Pregador

Estações: 4

Episódios: 43

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: American Gods, Good Omens, Legion

Após um evento sobrenatural em sua igreja, um pregador - Jesse Custer - que tem um problema com a bebida e uma perda de fé, pede a ajuda de um vampiro e seu ex para encontrar Deus. Não há mais temporadas.

Esses somos ns

Estações: 5

Episódios: 86

Duração do episódio: 45 minutos

Semelhante a: Brothers and Sisters, Modern Family, Life in Pieces

This is Us foca em um conjunto único de trigêmeos - Kevin, Kate e Randall - e seus pais - Rebecca e Jack Pearson, todos nascidos no mesmo dia. A sexta temporada está chegando.

Vikings

Estações: 6

Episódios: 89

Duração do episódio: 45 minutos

Semelhante a: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings é a série com script do The History Channel que segue Ragnar Lothbrok - descendente de Odin e deus das guerras e guerreiros - e sua determinação em se tornar o Rei dos Vikings. Não há mais temporadas.

Os meninos

Estações: 2

Episódios: 16

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Invincible, American Gods, The Tick

The Boys é uma série que segue um grupo de vigilantes, conhecido como The Boys, que tem como missão derrubar super-heróis corruptos que abraçaram seus lados mais sombrios. A terceira temporada está chegando.

O Homem do Castelo Alto

Estações: 4

Episódios: 40

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Hunters, Hitler: The Rise of Evil, Jack Ryan

O Homem no Castelo Alto é baseado no romance de Philip K. Dick, que explora como seria a América se as Potências Aliadas tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial e o Japão e a Alemanha governassem. Não há mais temporadas.

Pete furtivo

Estações: 3

Episódios: 30

Duração do episódio: 60 minutos

Semelhante a: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete é sobre um vigarista fugindo de um gângster, que se esconde como seu companheiro de cela na prisão, Pete. Em sua capa, ele se reúne com a família de Pete, que o arrasta para um mundo tão perigoso quanto aquele do qual ele está fugindo. Não há mais temporadas.

Hambrgueres do bob

Estações: 11

Episódios: 215

Duração do episódio: 22 minutos

Semelhante a: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers é uma série de animação com foco em Bob e sua família, que administram o restaurante dos sonhos, Bobs Burgers. Os negócios não são os mais rápidos, mas eles continuam esperançosos. Mais temporadas estão chegando.

Anatomia de Grey

Estações: 17

Episódios: 380

Duração do episódio: 41 minutos

Semelhante a: Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy segue a estagiária cirúrgica Meredith Gray e seus colegas, bem como seus supervisores. Não se trata apenas de suas vidas profissionais, porém, são todas as partes interessantes de suas vidas pessoais também, naturalmente entrelaçadas. A temporada 18 foi confirmada.

Comece

Estações: 3

Episódios: 30

Duração do episódio: 44 minutos

Semelhante a: Mad Dogs, Con Man

StartUp segue um banqueiro desesperado, um chefe de gangue americano e um hacker que são forçados a trabalhar juntos em uma parceria improvável para construir um negócio e permanecer vivos. Não há mais temporadas.

Escrito por Britta O'Boyle.