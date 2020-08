Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Amazon Prime Video com olhos de águia podem ter notado que as taxas de bits aumentaram para a qualidade pré-bloqueio recentemente, com programas e filmes em Ultra HD restaurados à sua antiga glória.

As restrições voluntárias de largura de banda diminuíram na Europa e em outros lugares, agora que os ISPs demonstraram lidar com o aumento da demanda.

No entanto, alguns também notaram uma anomia estranha com o serviço de streaming - o suporte para Dolby Vision e Atmos desapareceu, com programas como Jack Ryan agora disponíveis apenas em HDR10 (ou HDR10 + se você tiver uma TV compatível) e 5.1.

E os filmes comprados que normalmente carregariam uma ou ambas as tecnologias Dolby agora são rebaixados.

Isso levou a algumas teorias sendo publicadas online, mas o Pocket-lint pode revelar que nenhuma delas é verdadeira. Houve uma sugestão de que a Amazon retirou seu contrato de licenciamento com a Dolby para economizar dinheiro, enquanto outra possível razão apresentada era que o serviço continuava a limitar o uso da largura de banda, mesmo com o retorno de resoluções mais altas.

Mas, a verdadeira razão é na verdade mais simples do que qualquer uma dessas - parece ter sido uma falha que logo será corrigida.

Embora não possamos dizer muito mais do que isso, entendemos que Dolby Vision e Dolby Atmos retornarão ao Amazon Prime Video em breve.

Isso é uma ótima notícia, especialmente para os fãs do Atmos e proprietários de TVs LG mais antigas sem suporte a HDR10 +.

Portanto, fique de olho em Jack Ryan, Bosche, Suspiria e qualquer outra programação que venha com Vision, Atmos ou ambos.

Também o informaremos se e quando descobrirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.