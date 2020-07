Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você é um dos milhões que possui dispositivos Fire TV, agora tem uma nova maneira de permitir que seus filhos transmitam com segurança conteúdo adequado para crianças em sua TV: o aplicativo YouTube Kids chegou para os players de mídia de streaming da Amazon. É um aplicativo oficial dedicado, separado do aplicativo principal do YouTube.

Se você não conhece muito o YouTube Kids, temos um explicador aqui. A Amazon também o descreveu em sua publicação no blog de anúncio:

"O aplicativo YouTube Kids já está disponível no Fire TV com muito conteúdo para seus filhos. O YouTube Kids é um aplicativo separado e foi projetado para fornecer uma experiência segura para as crianças, mais divertida para elas explorar sozinha e mais fácil para eles. pais e responsáveis para orientar sua jornada. Além disso, todo o aplicativo foi projetado para atender às necessidades das crianças, como botões maiores para facilitar a interação e gráficos adequados para crianças, para mantê-los envolvidos ".

Lembre-se de que este aplicativo será lançado cerca de um ano após o retorno do aplicativo principal do YouTube à Fire TV. Google e Amazon não conseguiram chegar a um acordo e fazer um acordo por anos, resultando em nenhuma experiência oficial do YouTube para dispositivos Amazon. Havia soluções alternativas, mas não eram nativas, e muitos usuários desejavam um verdadeiro aplicativo do YouTube.

Agora, no entanto, o Google e a Amazon fizeram amigos, pelo menos um pouco. E sua família pode finalmente transmitir o YouTube Kids - por meio de um aplicativo oficial - completo com controle dos pais e conteúdo apropriado para a idade. A Amazon disse que o aplicativo começará a ser lançado para os usuários da Fire TV a partir de 9 de julho de 2020.