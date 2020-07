Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você já assistiu ao Amazon Prime Video de algumas maneiras diferentes por um tempo. Seja em tablet, TV, smartphone ou navegador, mas e a visualização offline?

Se você quiser assistir ao conteúdo do Amazon Prime Video enquanto viaja ou usa seu dispositivo em algum lugar que você sabe que não terá uma boa conexão com a Internet, existem boas notícias, pois agora existem várias maneiras de baixar conteúdo para assistir offline.

Fique conosco enquanto explicamos como.

O processo para baixar conteúdo de vídeo do Amazon Prime Video no seu telefone é bastante simples.

No aplicativo oficial Amazon Prime Video para smartphones Android ou iPhones da Apple, basta pesquisar o programa ou filme que deseja baixar.

squirrel_widget_237190

Uma vez lá, você verá um botão para baixar a temporada inteira com um único clique. Como alternativa, você pode rolar para baixo e baixar episódios específicos. Para filmes, você obviamente tem a opção de baixar a coisa toda no seu dispositivo.

Ao clicar, você poderá escolher a qualidade do download e ter uma idéia de quanto espaço o download ocupará no seu telefone.

Você pode ir para a página de downloads para visualizá-los quando estiver offline. Os downloads são armazenados em "Minhas Coisas", acessível a partir da navegação inferior no aplicativo.

Quando terminar de assistir, clique nas opções aqui para excluir o download e liberar espaço no seu telefone.

Você precisa de uma conta Amazon Prime para fazer tudo isso, mas pode fazer o download do conteúdo do Amazon Prime Video e dos filmes ou programas comprados dessa maneira.

Se você visitar o Amazon Prime Video em um navegador no Windows 10, agora verá uma opção para baixar o programa ou filme específico no qual está interessado.

Clicar nesse botão o levará ao aplicativo Amazon Prime Video para Windows .

Baixe o aplicativo e faça login na sua conta Amazon Prime. Você recebe uma interface agradável e familiar semelhante à do smartphone.

1/3 Pocket-lint

Pesquise o conteúdo que deseja assistir e verá a opção de baixar programas individuais, temporadas inteiras ou filmes diretamente no seu dispositivo.

Após o download, esse conteúdo fica acessível na guia "downloads", na navegação esquerda do aplicativo.

Vale a pena notar que o processo é um pouco diferente daquele no aplicativo móvel. Você não escolhe a qualidade do download aqui. Em vez disso, você precisa fazer isso através das configurações do aplicativo.

Clique na roda dentada das configurações no canto inferior esquerdo do aplicativo. Nas configurações, você pode escolher entre estas opções de qualidade de download:

Melhor - 1 hora de vídeo usa cerca de 2,4 GB de dados e armazenamento

Melhor - 1 hora de vídeo usa cerca de 1,1 GB de dados e armazenamento

Bom - 1 hora de vídeo usa cerca de 0,5 GB de dados e armazenamento

As configurações do aplicativo permitem que você saiba quanto espaço você está gastando com os downloads e você pode excluir o que tiver terminado na seção de downloads.

Vale ressaltar que você não escolhe onde os downloads são armazenados, o que é uma pena, pois significa que você não pode gerenciar o armazenamento se tiver unidades internas ou externas maiores trabalhando ao lado da unidade principal do Windows.

Aproveitar!