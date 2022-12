Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon Studios tem trabalhado duro para transformar a popular franquia de jogos Fallout em uma série completa de TV.

Será uma série Amazon Prime Original produzida pela Kilter Films e estrelas Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purcell (Yellowjackets) e Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre isso.

Série Fallout TV | O que sabemos

Fantasia nuclear dura e humorosa

O novo programa de TV Fallout é inspirado na série Fallout de RPGs pós-apocalípticos de Bethesda. No entanto, ele não utilizará nenhuma das histórias existentes. Uma história totalmente nova foi escrita especialmente.

Bethesda revelou anteriormente que o programa manterá intacto o "tom duro" dos jogos, ao mesmo tempo em que também salpicará em momentos de "humor irônico e fantasias de filmes B-nucleares". A série de jogos Fallout começou em 1997, com o lançamento do RPG isométrico do Black Isle Studio, que acontece em um pós-apocalíptico no sul da Califórnia no ano 2161. As sequelas posteriores mergulham nas versões apocalípticas de Washington DC, Las Vegas, e Boston.

Dos criadores da HBO Westworld

Lisa Joy e Jonathan Nolan, os criadores do Westworld da HBO, estão no coração do projeto, servindo como seus criadores. Todd Howard da Bethesda Game Studios e James Altman da Bethesda Softworks estão listados como produtores executivos, enquanto Geneva Robertson-Dworet (Capitão Marvel) e Graham Wagner são seus exibidores.

"Cada capítulo desta história insanamente imaginativa nos custou inúmeras horas que poderíamos ter passado com a família e amigos", disse Joy e Nolan ao The Hollywood Reporter após o anúncio original. Estamos incrivelmente entusiasmados em fazer parceria com Todd Howard e o resto dos brilhantes lunáticos de Bethesda para dar vida a este universo maciço, subversivo e sombriamente engraçado com os estúdios da Amazon".

O próprio Nolan dirigiu o primeiro episódio do programa - tendo também dirigido vários episódios do Westworld anteriormente.

Série de TV Fallout | Elenco e equipe

Aqui está um resumo do elenco e dos membros da tripulação confirmados até agora para a série Fallout:

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner - Showrunners

Showrunners Lisa Joy e Jonathan Nolan - Produtores executivos (e Nolan dirigindo)

- Produtores executivos (e Nolan dirigindo) Todd Howard de Bethesda Game Studios - Produtor executivo

- Produtor executivo James Altman de Bethesda Softworks - Produtor executivo

- Produtor executivo Walton Goggins - Ghoul

Ghoul Ella Purcell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten

Série Fallout TV | Data de lançamento

A data de lançamento não foi anunciada, embora se pense em sua estréia em 2023.

A mostra terminou as filmagens (tendo começado em julho de 2022), mas considerando seu tema, muitos efeitos pós-produção são necessários.

Uma seleção de imagens do conjunto vazou em agosto de 2022, o que mostra que ele se manterá estilisticamente fiel aos jogos.

@BethesdaArabic (Twitter)

Série Fallout TV | Trailers

Ainda não há reboques para o programa de TV Fallout. No entanto, a conta do Fallout Twitter de Bethesda twittava um teaser em 2020:

Isto foi seguido em outubro de 2022 com uma imagem oficial da exposição.

Escrito por Maggie Tillman e Rik Henderson.