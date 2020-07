Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Bethesda anunciou que a Amazon Studios exibiu uma nova série de ficção científica baseada na popular franquia Fallout . Aqui está o que você precisa saber.

O novo programa de TV Fallout é completamente inspirado na série Fallout de videogames RPG pós-apocalípticos da Bethesda. Bethesda disse que o programa manterá intacto o “tom severo” dos jogos, enquanto também polvilha momentos de “humor irônico e fantasias nucleares de filmes B”.

A série de jogos Fallout começou em 1997, com o lançamento de Fallout, que ocorre no sul da Califórnia pós-apocalíptico no ano de 2161. As sequências posteriores mergulham nas versões apocalípticas de Washington DC, Las Vegas e Boston. Com sua série Amazon Prime, Joy e Nolan visam capturar "a dureza do terreno baldio contra a idéia utópica da geração anterior de um mundo melhor através da energia nuclear".

Nenhum outro detalhe sobre o enredo do programa foi revelado.

O novo show do Fallout será um original Prime produzido pela Kilter Films.

Lisa Joy e Jonathan Nolan - Showrunners

- Showrunners Todd Howard, da Bethesda Game Studios - produtor executivo

- produtor executivo James Altman, da Bethesda Softworks - produtor executivo

O Hollywood Reporter informou que Lisa Joy e Jonathan Nolan, os criadores do Westworld da HBO, servirão como showrunners do projeto, que ainda está em fase de desenvolvimento. Enquanto isso, Todd Howard, da Bethesda Game Studios, e James Altman, da Bethesda Softworks, contrataram os produtores executivos. Nenhum outro detalhe sobre o elenco e a equipe foi revelado.

"Fallout é uma das melhores séries de jogos de todos os tempos", Joy e Noldaan disseram ao THR. “Cada capítulo dessa história incrivelmente imaginativa nos custou inúmeras horas que poderíamos ter passado com a família e os amigos. Estamos incrivelmente empolgados em fazer parceria com Todd Howard e o resto dos lunáticos brilhantes da Bethesda para dar vida a esse universo maciço, subversivo e sombriamente engraçado com a Amazon Studios. "

Lembre-se de que Nolan e Joy assinaram um acordo de sucesso global com a Amazon em 2019, o que significa que o par teve que sair de seu acordo existente com a Warner Bros Television. O novo acordo é avaliado em US $ 150 milhões em cinco anos. Eles permanecerão como escritores e produtores executivos em Westworld, da HBO, que recebeu 43 indicações ao Emmy por duas temporadas.

Uma data de lançamento não foi anunciada. O show ainda está em fase de desenvolvimento. A Variety afirmou que a Kilter Films não está apenas produzindo o projeto, mas tem uma penalidade por comprometimento em série, o que significa "ele passaria diretamente para a série se os executivos da Amazon participassem dos scripts".

Ainda não há trailers para o programa de TV Fallout. Ainda não foi filmado. No entanto, a conta do Fallout no Twitter da Bethesda twittou um teaser:

Confira nossas análises de jogos Fallout: