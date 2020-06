Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon pode estar procurando atualizar suas ofertas de vídeo sob demanda Prime Video com TV ao vivo. De acordo com um novo relatório da Protocol , que citou listagens de empregos disponíveis publicamente, a Amazon parece estar preparando um impulso para a TV ao vivo.

Os detalhes não são claros sobre o que os novos serviços de TV ao vivo podem incluir, porque todo o esforço está nos estágios iniciais. No entanto, uma listagem de empregos sugere que a Amazon quer uma pessoa que possa "redefinir como os clientes assistem ao conteúdo de TV de transmissão linear 24/7". Essa pessoa precisará criar a "experiência completa do cliente para saber como os clientes descobrem e assistem o conteúdo da TV linear "

De acordo com outra lista de empregos , a equipe do Prime Video da Amazon também está supostamente construindo um "sistema de catálogo linear de próxima geração para fornecer a melhor experiência de TV linear da categoria para os clientes do Prime Video". A Amazon também está "buscando" acordos de licenciamento com parceiros para programação ao vivo e linear.

Os termos vagos da Amazon são uma maneira de descrever um canal de transmissão ao vivo.

Lembre-se de que a Amazon oferece jogos da NFL Thursday Night Football no Prime Video e Twitch. Além disso, planeja começar a transmitir o futebol da Premier League no Twitch neste verão. Portanto, talvez a Amazon esteja buscando expandir ainda mais esses esforços, além de planejar um ataque total à TV a cabo.