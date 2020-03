Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está ajudando os pais que se auto-distanciam em casa, porque trabalham lá ou esperam achatar a curva pandêmica do coronavírus. Ele mantém os filhos fora da escola ocupados por um tempo, disponibilizando algum conteúdo adequado para a família para assistir gratuitamente no Prime Video.

A partir de 23 de março, a Amazon anunciou que oferecerá cerca de 40 shows de graça. São títulos voltados para famílias e crianças que você pode transmitir no Prime Video. No entanto, está disponível para todos os clientes, incluindo aqueles sem uma assinatura Prime. Você só precisa de uma conta Amazon gratuita para começar a assistir.

Alguns dos títulos gratuitos mais populares incluem Arthur e Daniel Tigers Neighbourhood. Também existem séries Amazon Original, como Just Add Magic, Pete the Cat e Se você der um biscoito a um rato. Na Europa, a programação também inclui Peppa Pig e Ben e Hollys Little Kingdom.

Você pode ver a lista completa dos programas Prime Video gratuitos aqui . Você também pode observar seleções do outro serviço de streaming gratuito da Amazon, a IMDb TV, pois também oferece 80 filmes de família gratuitamente com anúncios. Exemplos de títulos incluem Scooby-Doo: The Movie, Shrek 2, The Smurfs e Little Giants.

Lembre-se de que o Audible, da Amazon, também abriu um catálogo gratuito de histórias infantis. Crianças de todos os lugares podem transmitir instantaneamente títulos em seis idiomas, e todas as histórias são gratuitas em um desktop, laptop, telefone ou tablet. Basta visitar o site Audible Stories para começar.

A Amazon não disse quanto tempo essas novas ofertas durarão, mas entramos em contato com a empresa para obter mais informações.