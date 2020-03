Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dos nossos maiores insetos no que diz respeito ao Prime Video parece ter sido finalmente abordado. A Amazon adicionou a capacidade de configurar perfis para diferentes membros da família e / ou usuários.

É possível adicionar até seis perfis em uma conta Amazon, sendo um deles o titular principal e até cinco perfis adicionais para outros adultos ou crianças.

Assim como vários serviços rivais, incluindo Netflix e Disney + , cada perfil do Prime Video mostra recomendações personalizadas, histórico de pesquisa e lista de observação. Você não encontrará mais sua tela inicial pontilhada com programas e filmes que outros membros da família assistiram. E é menos provável que você seja inundado com recomendações de desenhos animados antes da escola - a menos que você goste dessas coisas, é claro.

Os perfis infantis também podem ser bloqueados pelos pais para mostrar conteúdo adequado à idade - com uma classificação de maturidade de 12 anos ou menos.

No momento, os Perfis de vídeo principais estão restritos a "apenas países selecionados". A Amazon nos disse que inclui a Índia e outros territórios na Ásia por enquanto. Avisaremos quando ele também será lançado em outras regiões.

Além disso, atualmente apenas alguns dispositivos compatíveis oferecem suporte a Perfis de vídeo principais:

Telefones e tablets Android e iOS

Navegadores da Web

Comprimidos de incêndio (os geradores de fogo Gen 10 e superiores terão perfis)

Dispositivos de sala de estar (aplicativo Prime Video no Apple TV Gen 2 e 3, Chromecast)

Aplicativo Prime Video na Fire TV (atualmente apenas na Índia)

Atualmente, esses dispositivos não suportam perfis: