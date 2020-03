Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon anunciou que o Disney + estará disponível em seus dispositivos de streaming de TV Fire e tablets Fire quando for lançado em 24 de março no Reino Unido e na Irlanda.

O tão esperado serviço de streaming de vídeo da Disney está no ar há alguns meses e mostra a vasta coleção de filmes e programas de TV do império da mídia, incluindo séries originais populares como The Mandalorian.

Os usuários com varas do Amazon Fire TV ou Amazon Fire Tablets poderão acessar o serviço, e os usuários do Fire TV poderão usar o controle de voz Alexa em conjunto com ele.

A Amazon diz que você poderá usar frases como "Alexa, abra Disney +" ou mesmo "Alexa, reproduza / encontre [nome do programa]" e, se estiver no Disney +, encontrará diretamente.

Os usuários do Fire Tablet podem acessar o serviço baixando o aplicativo em seus tablets e poderão baixar conteúdo e transmiti-lo, para que também possam assisti-lo offline.

Se você é usuário do Fire TV ou do Fire Tablet, poderá se inscrever para uma avaliação gratuita de sete dias diretamente do dispositivo Amazon quando o serviço for lançado em 24 de março. Depois disso, são £ 5,99 / € 6,99 por mês ou £ 59,99 / € 69,99.

Como alternativa, você pode pré-encomendar a assinatura e economizar dinheiro. Se você assinar uma assinatura anual a qualquer momento entre agora e o dia do lançamento, poderá receber doze meses por apenas R $ 49,99.

squirrel_widget_187869

Depois de se inscrever e ter uma conta, basta fazer login na conta no Fire TV ou Fire Tablet assim que o serviço estiver ativo.