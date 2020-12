Futebol da Premier League no Amazon Prime Video: O que está acontecendo e quando durante dezembro de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Este mês temos vários jogos da Premier League no Amazon Prime Video. Nós os listamos aqui - eles começam neste fim de semana com Lobos viajando para Liverpool no domingo.

Além de alguns jogos aleatórios de fim de semana que abriram devido à falta de fãs e ao desejo de exibir todos os jogos no momento, há duas rodadas completas de jogos em duas semanas - 15-17 e 28-30 de dezembro. As duas rodadas completas são cobertas pelo atual acordo de TV da Amazon com a Premier League.

Infelizmente, você não será capaz de assistir a todos os jogos ao vivo, pois geralmente há pelo menos alguns jogos ao mesmo tempo. Todos os horários estão em GMT.

Liverpool v Wolves - 19:15

Leicester City v Brighton & Hove Albion - 19:15

Wolves x Chelsea - 18:00

Man City v West Brom - 20:00

Arsenal v Southampton - 18:00

Leeds United v Newcastle United - 18:00

Leicester City v Everton - 18:00

Fulham v Brighton e Hove Albion - 20:00

Liverpool v Tottenham Hotspur - 20:00

West Ham United v Crystal Palace - 20:00

Aston Villa v Burnley - 18:00

Sheffield United v Man Utd - 20:00

Southampton v Man City - 15:00

Crystal Palace v Leicester City - 15:00

Villa Chelsea v Aston - 17:30

Everton v Man City - 20:00

Brighton & Hove Albion v Arsenal - 18:00

Burnley x Sheffield United - 18:00

Southampton v West Ham United - 18:00

West Brom v Leeds United - 18:00

Man Utd x Wolves - 20:00

Tottenham Hotspur v Fulham - 18:00

Newcastle United v Liverpool - 20:00

Como a Premier League no Amazon Prime usa o aplicativo Amazon Prime Video, você pode assistir em qualquer dispositivo que tenha acesso ao Amazon Prime Video, incluindo dispositivos Fire TV, Roku, consoles, smart TVs, Android, iOS e, é claro, online.

A Amazon tirou uma folha do livro Sky Sports F1 e jogou muito dinheiro nas personalidades em sua cobertura em um esforço para fazer barulho.

Os especialistas em seus jogos incluem Thierry Henry, Alan Shearer, Peter Crouch, Roberto Martinez, Lee Dixon, Harry Redknapp, Jermaine Jenas, Alex Scott, Peter Schmeichel e Michael Owen.

Os apresentadores incluem Gabby Logan, Eilidh Barbour, Jim Rosenthal e Steve Bower, enquanto os comentaristas incluem Clive Tyldesley, Jon Champion, Connor McNamara, Guy Mowbray e Ian Darke.

Escrito por Dan Grabham.