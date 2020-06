Amazon lança seus quatro jogos restantes da Premier League no ar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está disponibilizando seus quatro aparelhos Prime Video restantes no ar, seguindo a liderança da Sky, que está disponibilizando 25 dos 64 aparelhos restantes.

A BBC também está mostrando quatro jogos gratuitos. "Como o resto do país, estamos empolgados em ver a Premier League retornar à ação", disse Alex Green, MD Prime Video Sport Europe. "Nós disponibilizaremos todos os quatro equipamentos adicionais do Amazon Prime Video na temporada 2019/20 gratuitamente; os fãs não precisarão de uma associação Prime para assistir aos jogos no Prime Video".

A BT exibirá 20 equipamentos, embora nenhum deles esteja disponível no ar no momento.

Anteriormente, todos os membros do Amazon Prime no Reino Unido tinham acesso para assistir aos jogos ao vivo com sua associação ao Prime, mas, como mencionado, os jogos serão gratuitos para o restante desta temporada.

Você poderá assistir aos jogos neste link especial da Amazon Prime Video Premier League .

Como ele usa o aplicativo Amazon Prime Video, você pode assistir em qualquer dispositivo que tenha acesso ao Amazon Prime Video, incluindo dispositivos Fire TV, Roku, consoles, TVs inteligentes, Android, iOS e, é claro, online.

A Amazon pegou uma folha do livro Sky Sports F1 e jogou muito dinheiro nas personalidades em sua cobertura, em um esforço para fazer um respingo.

Os especialistas em seus jogos de dezembro incluíram Thierry Henry, Alan Shearer, Peter Crouch, Roberto Martinez, Lee Dixon, Harry Redknapp, Jermaine Jenas, Alex Scott, Peter Schmeichel e Michael Owen.

Os anfitriões incluíram Gabby Logan, Eilidh Barbour, Jim Rosenthal e Steve Bower, enquanto os comentaristas incluíram Clive Tyldesley, Jon Champion, Connor McNamara, Guy Mowbray e Ian Darke.