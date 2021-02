IMDb TV: preços, disponibilidade, programas e filmes e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A IMDb da Amazon oferece um serviço de streaming de vídeo com suporte de anúncios nos EUA. É chamado IMDb TV . Com este serviço, que originalmente estreou em 2019 como IMDb TV, IMDb está expandindo sua oferta de vídeo existente além de séries originais curtas, trailers e entrevistas com celebridades. Agora, oferece filmes populares completos, bem como programas de TV de sucesso - tudo de graça.

Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

Você pode acessar o IMDb TV em www.imdb.com/tv através de um navegador em seu PC ou Mac. Você precisará fazer login na IMDb, o que pode ser feito criando uma conta independente da IMDb (é grátis) ou acessando com suas credenciais de login da Amazon.

Você também pode acessar Freedive em todos os dispositivos Amazon Fire TV e Roku. Basta procurar o novo aplicativo IMDb TV na linha “Seus Aplicativos e Canais”. Como alternativa, na Fire TV, simplesmente diga "Alexa, vá para IMDb TV" para acessar filmes e programas de TV.

Você também pode fazer streaming do aplicativo Amazon Prime Video através do canal de TV IMDb.

A Amazon adicionou o X-Ray da Prime Video à IMDb TV . Afinal, é alimentado pelo IMDb. O recurso ajuda principalmente você a aprender mais sobre o que (ou quem) você está assistindo. Obtenha biografias, filmografias, fatos, curiosidades, histórias de personagens, informações da trilha sonora, galerias de fotos, conteúdo de vídeo bônus e muito mais. Para acessar o X-Ray, clique em "cima" no controle remoto da TV ou mova o cursor enquanto o vídeo é reproduzido.

Você pode transmitir filmes de sucesso e programas de TV populares, embora a maioria deles tenha alguns anos atrás. A Amazon promete que o catálogo de TV IMDb adicionará novos títulos regularmente. Aqui está uma pequena amostra do que você pode assistir a partir de fevereiro de 2021:

Confira a lista completa da IMDb TV aqui para mais para assistir.

Sim. IMDb TV é um canal suportado por anúncios. Portanto, ao contrário do Netflix, ele exibe anúncios em vez de cobrar dos usuários uma assinatura mensal gratuita.

A IMDb TV já está disponível nos Estados Unidos. Atualmente, não há informações sobre se o serviço chegará ao Reino Unido.

Escrito por Maggie Tillman.