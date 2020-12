Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fire TV Cube de segunda geração está disponível quase no preço Black Friday e Cyber Monday, ideal para um presente de Natal de última hora.

O Fire TV Cube é essencialmente um cruzamento entre um cabo de TV 4K Fire convencional e um alto-falante habilitado para voz Amazon Echo. Geralmente custa $ 119,99 / £ 109,99, mas agora caiu para $ 99,99 e £ 79,99 - economizando $ 40 e £ 30!

squirrel_widget_166802

O Fire TV Cube é um pequeno decodificador em cubos que combina a experiência completa de streaming de TV Fire e um Amazon Echo. Sua principal característica é que sua saída HDMI é compatível com HDMI-CEC, então você pode usar a caixa e Alexa para controlar sua TV, bem como sua caixa Sky (Reino Unido) ou caixa de cabo (EUA).

Você também pode dizer para aumentar ou diminuir o volume ou até mesmo desligar a TV do modo de espera. Ele tem uma faixa iluminada ao longo da frente, como o anel de luz ao redor da parte superior de um Echo ou Echo Dot, e botões na parte superior como os encontrados em um Echo.

O dispositivo suporta streaming de vídeo 4K HDR, áudio Dolby Atmos e integra um alto-falante embutido. No entanto, não é uma substituição completa do Amazon Echo, pois a qualidade do som é mais Echo Dot do que um alto-falante Echo completo. Isso permite que você use o assistente de voz Alexa sem ter que ligar a TV.

O Fire TV Cube possui Wi-Fi de banda dupla integrado, mas também vem com um adaptador Ethernet para conexão à Internet com fio. Além disso, as conexões incluem uma porta de alimentação, uma porta Micro-USB (onde o adaptador é conectado) e a saída HDMI 2.0a mencionada anteriormente.

Você também obtém suporte remoto infravermelho com fio.

Escrito por Dan Grabham.