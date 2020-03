Veja por que você deve adquirir o Amazon Prime hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Amazon Prime é uma associação paga que, por uma taxa anual ou mensal, fornece acesso a vários serviços e aprimoramentos da Amazon. Agora é usado por milhões de pessoas que se inscreveram para receber uma série de benefícios.

No entanto, pode ser um pouco confuso quanto ao que ele realmente oferece. Há tantas pequenas ofertas e serviços associados à associação Prime que, mesmo que você já seja um assinante, talvez não perceba o que recebe.

Aqui está um resumo para que você possa ver o que o Amazon Prime tem a oferecer.

No Reino Unido, a associação ao Amazon Prime custa 7,99 libras por mês ou 79 libras por ano - com a última fazendo mais sentido econômico no equivalente a 6,58 libras por mês.

Como alternativa, você também pode assinar o Prime Video exclusivamente por £ 5,99 por mês. Isso se você não quiser os outros benefícios Prime.

Nos EUA, a associação ao Amazon Prime custa US $ 12,99 por mês ou US $ 119 por ano. Uma conta exclusiva do Prime Video custa US $ 8,99 por mês.

Nas duas regiões, você pode experimentar a associação Prime gratuitamente nos primeiros 30 dias. Se você cancelar dentro desse prazo, não custa um centavo. Você será cobrado após 30 dias, se você não cancelar.

A associação ao Amazon Prime abrange vários serviços importantes, que não têm custo extra.

O Amazon Prime Day é um dia especial de negócios exclusivos para os membros Prime que ocorrem todo mês de julho. Para obter mais detalhes sobre todas as ofertas, consulte nosso hub Amazon Prime Day .

O Prime foi originalmente desenvolvido para oferecer entrega gratuita em um dia a milhões de itens elegíveis em todas as categorias da loja online da Amazon. Faça o pedido de um item com a etiqueta Prime e você o encontrará no dia seguinte - mesmo aos domingos.

Em alguns casos, isso inclui entrega no mesmo dia, com códigos postais e códigos postais em e nas principais cidades do Reino Unido e dos EUA abrangidos pelo esquema de entrega no mesmo dia da Amazon.

O acesso ao serviço Prime Now da Amazon significa que você pode entregar um item gratuitamente em duas horas, desde que o pedido total seja de £ 40 ou mais. Isso se aplica a cerca de 15.000 itens "melhores da Amazônia" e até mantimentos.

Você também pode receber entregas de uma hora se pagar um adicional de £ 6,99 ou US $ 7,99 por entrega.

Está disponível apenas em determinados locais - Birmingham, Glasgow, Leeds, Londres, Liverpool, Manchester, Newcastle, Portsmouth e Sheffield no Reino Unido e uma enorme quantidade de cidades nos EUA, incluindo Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit e Detroit. , Las Vegas, Los Angeles, Manhattan e Brooklyn, Nova Orleans, Filadélfia, Portland, San Diego, Seattle e Washington DC

Prime Video é a alternativa da empresa para a Netflix. Oferece milhares de programas de TV, documentários e filmes para transmitir para vários dispositivos, sem ter que pagar nada a mais.

Isso inclui filmes de grande sucesso, como John Wick e sua sequência. Ele também inclui séries de TV, incluindo exclusivos fabricados pela própria Amazon - como parte da linha Amazon Originals - ou licenciados pela empresa.

Conforme detalhado acima, você também pode se inscrever no Amazon Prime Video na Amazon.co.uk e Amazon.com por £ 5,99 ou US $ 8,99 por mês, respectivamente, sem nenhum dos outros benefícios do Prime, mas considerando que custa apenas £ 2 / $ 3 por mês mais para uma associação Prime completa (menos se você pagar anualmente), parece um desperdício.

A Prime Music oferece mais de dois milhões de faixas de música para ouvir sob demanda, transmitidas pela Internet para vários dispositivos. Está incluído com uma assinatura Prime, mas você também pode optar por pagar extra (£ 7,99 por mês para membros Prime no Reino Unido, $ 7,99 nos EUA) por um passe Amazon Music Unlimited para expandir a opção de música para mais de 40 milhões de faixas .

O Music Unlimited custa £ 9,99 para membros não-Prime. Ele também oferece uma avaliação gratuita de 30 dias.

Você pode ler mais de mil livros, revistas, quadrinhos e muito mais com o Prime Reading. Ele funciona com qualquer um dos aplicativos do Kindle para vários dispositivos ou nos leitores de e-book Kindle . Você só precisa encontrar o conteúdo suportado pelo Prime Reading e lê-lo como parte de sua associação geral ao Prime.

Alguns livros com narração audível também são suportados.

As séries de áudio originais audíveis também podem ser ouvidas com uma associação do American Prime. Esse serviço ainda está para vir para o Reino Unido.

Depois que a Amazon comprou o serviço de streaming de vídeo Twitch, adicionou alguns benefícios para os assinantes do Prime. Estão disponíveis descontos em jogos, conteúdo adicional no jogo e visualização sem anúncios dos fluxos do Twitch. Você também pode se inscrever no seu canal favorito do Twitch, sem nenhum custo extra.

Além do exposto, os jogadores de PC recebem downloads de jogos gratuitos todos os meses com o Twitch Prime.

Como parte de sua associação, você obtém armazenamento ilimitado de fotos no Amazon Drive - o serviço de nuvem do varejista. Isso significa que você pode fazer o upload e manter uma cópia de todas as fotos no seu PC desktop, Mac ou dispositivo móvel. Existem aplicativos para iOS e Android. Você pode até configurá-los para carregar automaticamente suas fotos conforme as tira, garantindo que você nunca perca uma imagem, mesmo que o telefone seja perdido ou roubado.

Durante todo o ano, a Amazon administra uma seção de vendas e negócios em seu site chamada Lightning Deals, que oferece grandes pechinchas em produtos por tempo limitado. Há uma quantidade finita de estoque em oferta para cada item e, quando todos foram comprados, o negócio acabou.

A associação Prime significa que você recebe um aviso de 30 minutos em todas as ofertas antes que os não membros também possam comprá-las, assim você tem a chance de envolvê-las primeiro. Isso é especialmente atraente durante grandes períodos de vendas, como durante a preparação para o Prime Day e a Black Friday neste e em todos os outros anos.

Com a associação Prime, você também pode se inscrever na Amazon Family, que oferece outros benefícios, como 20% de desconto em fraldas quando solicitados com o esquema de Subscrever e Salvar da Amazon.

Crie um agregado familiar da Amazon e você também poderá compartilhar seus benefícios Prime com outro adulto. Você também pode gerenciar conteúdo digital e controles dos pais para serviços infantis, como Kindle for Kids ou Fire for Kids.

Embora não seja um benefício incluído, o Fire for Kids Unlimited é um serviço de assinatura sem anúncio que funciona nos Amazon Fire Tablets e é muito mais barato para os membros Prime. Também é conhecido como Amazon FreeTime Unlimited nos EUA.

Custa £ 1,99 (US $ 2,99) por mês para o acesso de uma criança, £ 4,99 (US $ 6,99) para até quatro crianças. O preço normal para membros não-Prime é de £ 3,99 (US $ 4,99) e £ 7,99 (US $ 9,99) por mês, respectivamente.

Os pais dos EUA também podem se inscrever por uma taxa anual de US $ 83 para membros Prime, e US $ 119 para não-membros. Isso dá acesso para até quatro filhos.

O Fire for Kids Unlimited / Amazon FreeTime Unlimited inclui acesso a uma grande seleção de eBooks, programas de TV, filmes, jogos e aplicativos educacionais adequados à idade.

