Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon oferece alguns dispositivos Fire TV: Fire TV Cube, Fire TV Stick , Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick Lite . Todos eles vêm com um Alexa Voice Remote, portanto, não apenas acessam serviços de streaming, incluindo o Netflix e o Prime Video da própria Amazon, mas também podem responder a comandos de voz como um alto-falante Amazon Echo . O Fire TV Cube inclui até mesmo seus próprios microfones de campo distante integrados para que Alexa possa ouvi-lo.

Seja qual for o dispositivo Fire TV que você possui ou está procurando comprar, aqui estão muitas dicas e truques para ajudá-lo a obter o máximo do seu reprodutor de mídia de streaming.

squirrel_widget_146520

Para usar Alexa por meio do controle remoto de voz, mantenha pressionado o botão do microfone no controle remoto e pergunte o que deseja - você nem precisa dizer "Alexa".

Você também pode usar um Amazon Echo, Echo Dot ou outro dispositivo habilitado para Alexa para controlar sua Fire TV, o que significa que você nem precisa do controle remoto. Se você tiver um Echo na sala (ou Fire TV Cube), você pode simplesmente latir comandos e o Fire TV Stick obedecerá.

Alexa on Fire TV pode fazer praticamente tudo o que um Echo pode fazer, mas com o benefício de Cartões Visuais.

Você faz uma pergunta a Alexa pressionando o botão do microfone no controle remoto e ela responderá oralmente e com gráficos na tela. Por exemplo, diga "como está o tempo?" e ela responderá para sua área atual. Além disso, você verá as previsões da próxima semana na tela.

Aqui estão alguns outros comandos que você pode tentar:

"Qual foi o placar do Manchester United?" - ou qualquer outro esporte ou equipe, é claro.

"O que está no meu calendário?" - você pode especificar dias, etc. também.

"Quem é o vocalista do Coldplay?" - ou outra banda ou pergunta trivial.

"Jogue Boas Segundas!" - sua Fire TV tocará músicas de uma conta Amazon Music ou Music Unlimited.

"Avance um minuto!" - todos os tipos de comandos podem ser feitos durante a reprodução do vídeo.

"Como está o trânsito?" - você precisa configurar seus detalhes de deslocamento diário ou viagem no aplicativo Alexa dedicado para dispositivos iOS, Android ou Amazon Fire.

"O que está nas notícias?" - novamente, configure sua fonte de notícias favorita no aplicativo Alexa; Sky News é definido como padrão.

Você também pode ouvir programas de rádio, audiolivros e muito mais. Para saber mais sobre Alexa, verifique nosso guia separado .

Você também pode usar o Alexa para pesquisar conteúdo usando sua voz.

Basta dizer o nome de um programa de TV, filme, ator, diretor, etc., e os resultados da pesquisa retornarão qualquer conteúdo relevante. A beleza do sistema da Amazon é que não apenas retornará resultados dos serviços da Amazon, mas também do Netflix. Portanto, se um programa ou filme estiver no Netflix, ele aparecerá nos resultados.

É possível levar um Fire TV Stick com você nas férias, pois você pode conectá-lo ao Wi-Fi do hotel, mesmo se a Internet exigir detalhes adicionais para fazer o logon, como o número do quarto. Também funciona se você for um estudante, digamos, e precisar compartilhar o Wi-Fi do dormitório. Basta acessar Configurações> Rede para encontrar a rede à qual deseja se conectar e, se for necessário inserir mais detalhes, uma página da web será aberta com as caixas adicionais exigidas pelo hotel ou local público.

Funciona, portanto, como um smartphone ou tablet dessa forma. Assim que a conexão de rede for bem-sucedida, você pode usar o Fire TV Stick.

Ao inicializar o Amazon Fire TV Stick pela primeira vez, serão solicitados os detalhes da sua conta Amazon e um código postal / CEP. A primeira é vinculá-lo à sua conta, quer você seja membro do Prime ou não. O código postal serve para garantir que você obtenha detalhes precisos com base em sua localização, como boletins meteorológicos locais por meio do Alexa. Se você não definiu seu código postal ou precisa alterá-lo posteriormente, pode encontrar a opção em Ajustes> Preferências> Local.

squirrel_widget_166802

A tela inicial apresenta uma grande barra na parte superior que recomenda conteúdo - geralmente da Amazon. Por padrão, isso irá reproduzir automaticamente trailers de vídeo e similares, mas você pode desativar essa opção. Vá para Configurações> Preferências> Conteúdo em destaque e você pode desativar "Permitir reprodução automática de vídeo" e "Permitir reprodução automática de áudio" independentemente. Ao desligá-los, você economizará largura de banda e uso da Internet - por exemplo, se tiver um plano de dados limitado ou estiver com hotspotting.

Certos aplicativos instalados podem interromper sua experiência de visualização com notificações pop-up. Eles provavelmente não irão interferir muito, mas se você quiser desligá-los, basta ir para Configurações> Preferências> Configurações de notificação e você pode ocultar todas as notificações ativando "Não interromper" ou de aplicativo para aplicativo.

Alguns aplicativos no Amazon Fire TV Stick ou Fire TV, incluindo o próprio Amazon, direcionarão anúncios a você, dependendo dos dados anteriores que coletou sobre seus interesses. Você pode desligar isso. Você ainda verá anúncios, mas eles não serão baseados em dados coletados - na verdade, os dados sobre seus interesses e "perfil de anunciante" deixarão de ser coletados. Vá para Configurações> Preferências> ID de publicidade e você pode desativá-los e / ou redefinir seu "ID de publicidade".

Os dispositivos Amazon Fire TV oferecem controles parentais abrangentes, onde você pode proteger compras e aplicativos com PIN, até mesmo o aplicativo Prime Photos, de modo que um PIN de quatro dígitos é necessário antes de acessar qualquer um desses recursos. Além disso, você pode definir o nível de visualização disponível sem precisar de um PIN.

Por exemplo, se você ativar os controles dos pais, o nível de visualização padrão é "Família", o que permite que todo o conteúdo do Amazon Video classificado como PG e inferior seja visualizado com um PIN. Qualquer coisa com classificação superior requer que o PIN seja inserido todas as vezes. Você também pode definir as classificações como Geral (U), Adolescente (12, 15) e Adulto (18, Sem classificação, Sem classificação). Para ativar e ajustar os controles dos pais, vá para Configurações> Preferências> Controles dos pais.

Pode ser necessário ajustar o controle dos pais para outros serviços separadamente - como o Netflix.

Alguns aplicativos podem precisar que você verifique se o dispositivo Fire TV está devidamente calibrado para o tamanho da tela. Isso exigirá que você verifique as opções em sua televisão individual, embora haja uma tela útil em Configurações com setas para mostrar a escala correta. Você pode encontrá-lo em Configurações> Tela e sons> Tela> Calibrar tela. As setas cinza superior, inferior, esquerda e direita devem ser visíveis com a ponta terminando em cada borda. Caso contrário, ajuste as configurações da TV.

Se você é um membro do Amazon Prime, você pode usar suas próprias fotos, tiradas em um smartphone ou câmera e armazenadas no serviço de nuvem Prime Photos, como seu protetor de tela Fire TV. Prime Photos é um serviço de armazenamento em nuvem gratuito e ilimitado para todos os membros Prime, que pode ser configurado para armazenar todas as fotos do seu smartphone automaticamente, carregadas através de um navegador ou aplicativo, ou vinculado a uma conta do Facebook e / ou Twitter para sincronizar as imagens postadas socialmente.

Você pode descobrir mais sobre Prime Photos e como acessar sua conta aqui . Se você tiver fotos armazenadas no Prime Photos, elas podem ser acessadas por meio de um aplicativo Prime Photos pré-instalado em um dispositivo Fire TV. Você também pode configurá-los para funcionar como seu protetor de tela.

Um Fire TV Stick rola automaticamente por belas imagens de paisagens se você deixar a tela do menu estática por muito tempo. Você pode alterar as fotos mostradas em Configurações> Tela e sons> Protetor de tela. Aqui, você verá "Amazon Collection" como o Álbum padrão, clique nele e poderá alterá-lo para qualquer coleção ou pasta de suas próprias imagens armazenada no Prime Photos. Você também pode alterar a forma como as fotos se movem e a velocidade de atualização.

Por padrão, o menu Fire TV clica quando você rola. Desative esse som indo para Configurações> Tela e sons> Áudio e desligando Sons de navegação.

O Fire TV facilita a transmissão do seu dispositivo na tela da TV. Se estiver conectado ao mesmo Wi-Fi, você deverá ver o nome do seu dispositivo Fire TV na lista de locais disponíveis para transmissão também. Infelizmente, isso não funciona com dispositivos Apple.

Se você perdeu seu controle remoto, ainda pode controlar sua TV por meio do aplicativo Amazon Fire TV, que não apenas permite navegar no menu Fire TV, mas também dá acesso ao controle de voz como um controle remoto Fire TV normal. Confira a versão do aplicativo na Google Play Store aqui e aqui está a versão para iOS.

É fácil instalar aplicativos - principalmente por meio da tela inicial ou de pesquisa - mas menos óbvio quanto a como desinstalá-los novamente se quiser liberar espaço para novos downloads. Para desinstalar um aplicativo, vá para Configurações> Aplicativos> Gerenciar aplicativos instalados e role para baixo até o aplicativo que deseja excluir. Clique nele e você verá a opção de desinstalação três linhas abaixo. Você também pode excluir todos os seus dados salvos desses aplicativos no mesmo menu.

Se você deseja alterar o nome do seu dispositivo para algo mais palatável do que Fire TV Cube de [Seu nome], você pode facilmente alterar o nome para outro nome, como TV da sala de estar. Você pode acessar este site em seu navegador e selecionar o nome do dispositivo que deseja alterar.

Você também pode fazer isso no seu telefone abrindo o aplicativo Alexa> Dispositivos> Echo & Alexa> e, em seguida, escolha o dispositivo que você está renomeando.

Cansado de comer compulsivamente? Você também pode jogar no seu dispositivo Fire TV. Claro, não é um Playstation 5, mas a Fire TV tem acesso a alguns clássicos como Sonic, Crazy Taxi e alguns títulos de Final Fantasy, bem como alguns exclusivos da Amazon Fire TV como Jeopardy e Who Want to Be A Milionaire. Adicione jogos navegando até Aplicativos no menu na parte superior da página inicial do Fire TV e, em seguida, selecione os jogos no menu suspenso que aparece.

Cada vez que você fala com Alexa, ela está armazenando seus comandos de voz para ajudá-la a aprender melhor sua voz. Você pode excluir todas essas gravações indo para a página Gerenciar seu conteúdo e dispositivos em seu navegador, ou fazer isso no aplicativo Alexa, indo para Configurações> Configurações da conta> Histórico. A partir daí, você será levado à página Rever histórico de voz, onde poderá optar por excluir suas gravações de voz das últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

O controle remoto de voz da Amazon tem um truque bacana para reiniciar sua TV. Basta pressionar o botão Selecionar (centro do círculo em seu controlador) e o botão Reproduzir / Pausar. Mantenha os dois pressionados por cinco segundos e seu dispositivo deve reiniciar.

Você pode configurar facilmente seus fones de ouvido Bluetooth favoritos para ouvir. Isso pode não parecer útil para algumas pessoas, mas é melhor do que arriscar acordar seu outro significativo ou faltar linhas de diálogo porque o volume está muito baixo. Basta ir para Configurações> Controladores e dispositivos Bluetooth> Outros dispositivos Bluetooth, de lá você sincroniza e segue as instruções de seus fones de ouvido para concluir a sincronização dos dispositivos.

Você também pode adicionar um controlador para jogos seguindo o mesmo processo. Ele funciona com o controlador do Playstation 4 se você tiver um por perto.

Escrito por Rik Henderson e Maggie Tillman.