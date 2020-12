Como assistir ao vídeo Amazon Prime na TV: seu guia completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O streaming de vídeo da Amazon, Amazon Video, é o principal rival global da Netflix e, como seu parceiro, oferece programas de TV e filmes para assistir instantaneamente em um dispositivo conectado à Internet.

A Amazon investe fortunas em conteúdo original de TV e também cobre esportes exclusivos para a plataforma, então você precisa de uma assinatura para acessá-los.

Se você deseja assistir a esses ou a qualquer um dos milhares de outros programas ou filmes, isso é tudo que você precisa saber - incluindo como colocá-lo na sua TV.

Amazon Video é o nome dado ao aplicativo e serviço de streaming de filmes e programas de TV da Amazon disponível em vários dispositivos. É composto por dois elementos: há milhares de filmes e caixas de TV para alugar ou comprar digitalmente, que você paga em uma base ad hoc; há também o Amazon Prime Video, um serviço de assinatura que oferece milhares de outros programas de TV e filmes para assistir como parte da assinatura Prime.

O conteúdo principal é claramente identificado como tal e grande parte da programação de TV disponível é desenvolvida internamente. Amazon Originals é o nome de muitas séries feitas pela própria Amazon, além de exclusivos localizados, como Vikings e Mr Robot, que podem ser exibidos na TV nos Estados Unidos, mas estão primeiro disponíveis para membros Prime no Reino Unido, por exemplo.

Você pode obter acesso ao Vídeo Prime por meio de uma assinatura Amazon Prime, que custa $ 119 (ou £ 79 no Reino Unido ) por ano ou $ 12,99 (£ 7,99) por mês. Ou pode pagar $ 8,99 por mês (£ 5,99) no Reino Unido apenas pelo acesso ao Vídeo Prime. Uma versão de avaliação de 30 dias do Amazon Prime está disponível para novos usuários.

Os aplicativos Amazon Video estão disponíveis para muitas Smart TVs de vários fabricantes. Isso inclui, mas não é exclusivo, TVs da LG, Panasonic, Samsung e Sony. Você só precisa baixar o aplicativo para o seu aparelho, abri-lo, inserir os detalhes da sua conta Amazon e pronto.

Muitas TVs também são capazes de reproduzir conteúdo 4K HDR, com algumas suportando Dolby Atmos. Você pode encontrar modelos compatíveis aqui .

Os aplicativos Amazon Video também estão disponíveis para uma seleção de decodificadores e esta é geralmente a maneira mais barata e fácil de assistir a Amazon Video na sua TV.

Os próprios dispositivos de streaming da Amazon - Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube - têm acesso embutido em seus sistemas operacionais, para que você veja o conteúdo como parte dos menus da tela inicial e dos resultados de pesquisa. Eles são compatíveis com Alexa e oferecem uma rota direta para o conteúdo da Amazon.

O Amazon Prime Video também está disponível em dispositivos e caixas de streaming comuns:

O suporte 4K Ultra HD e HDR está disponível através do set-top-box Amazon Fire TV mais recente, junto com som Dolby Atmos. Alguns outros dispositivos suportam apenas som surround 5.1. Ele requer uma porta HDMI 2.0 com proteção contra cópia HDCP 2.2 ativada em sua TV para funcionar.

Existem aplicativos Amazon Prime Video para todos os principais consoles: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X / S.

No Xbox One S, One X, Series X / S são confirmados como capazes de transmitir Prime Video em 4K HDR.

Em todos os dispositivos, você só precisa navegar usando um gamepad ou controle remoto dedicado opcional. Não há suporte para Nintendo Switch.

Dispositivos Android e iOS, como iPhone e iPad, têm seus próprios aplicativos Amazon Video, disponíveis nas respectivas lojas de aplicativos.

Naturalmente, a Amazon também oferece suporte total a todos os seus próprios tablets Fire . Todos eles têm o conteúdo acessível em uma seção dedicada do Fire OS.

O conteúdo de vídeo da Amazon, Prime ou outro, pode ser visualizado em um PC ou Mac por meio de um navegador da Internet. Basta acessar a seção de vídeos da Amazon em seu site e você pode escolher entre os programas e filmes Prime ou a loja de vídeo digital do varejista.

O vídeo reproduzido em um computador pode ser visualizado em SD ou HD, mas terá apenas som estéreo.

Locações e compras por meio do Amazon Video podem ser baixadas, assim como grande parte do conteúdo coberto por assinatura no Amazon Prime Video.

Basta acessar o conteúdo que deseja baixar em um dispositivo móvel e clicar no botão de download.

A Amazon transmite vídeo usando tecnologia de taxa de bits adaptável, que adapta a qualidade da imagem dependendo do seu dispositivo e da conexão com a Internet. Sua assinatura inclui streaming de 4K Ultra HD. Você também precisa ser capaz de atingir velocidades de banda larga decentes.

Estas são as velocidades mínimas de banda larga recomendadas para diferentes resoluções:

900Kbps - recomendado para qualidade SD.

3,5 Mbps - recomendado para qualidade HD.

15 Mbps - recomendado para qualidade 4K Ultra HD.

Na maioria dos casos, em plataformas móveis de bar, o áudio é oferecido em som surround 5.1 e, em alguns casos, com Dolby Atmos.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Britta O'Boyle.